La procesión cívica tiñe València de fiesta con la gente volcada al paso de la ‘senyera’

València celebró ayer su procesión cívica más multitudinaria de los últimos años sin mascarillas y sin restricciones de seguridad una vez superada la pandemia del coronavirus. El recorrido recuperó su trazado original tras el fin de las obras en la plaza de la Reina y el tono festivo se impuso a los reductos radicales que cada año son menos numerosos. El portador de la ‘senyera’ fue el vicealcalde Sergi Campillo, que destacó la cercanía del público tras la recuperación de la plena normalidad. «Es impresionante cómo aplaude la gente al paso de la ‘senyera’", destacó Campillo. Los políticos aprovecharon el acto para reivindicar la mejora de la financiación y la ejecución de infraestructuras como el canal de acceso ferroviario o el corredor mediterráneo. El acto coincidió con el cuarenta aniversario del Estatuto de Autonomía.

Después de que en 2020 se suspendiera la procesión cívica por la covid y la celebración se limitara a un acto institucional en el Ayuntamiento y de que en 2021 se modificara el recorrido por las obras en la plaza de la Reina, el traslado de la ‘senyera’ recuperó ayer su trazado original: plaza del Ayuntamiento, calle de San Vicente, Calle de la Paz, plaza de Alfons el Magnànim (Parterre), calle Pintor Sorolla, calle de las Barcas y vuelta al Ayuntamiento.

La réplica de la ‘senyera’ bajó del balcón consistorial a las 11.59 horas y recta ya que no se inclina ante nadie, según la tradición. A pie de balcón la esperaban el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el alcalde de València, Joan Ribó; la ministra de Ciencia, Diana Morant; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; y el presidente de las Corts, Enric Morera.

Una vez que la ‘senyera’ llegó al suelo comenzó a sonar el himno regional (cerrado por un gran ‘visca València’) y el himno de España (que arrancó aplausos y vítores). En el primer tramo, Sergi Campillo (portador durante todo el recorrido) estuvo acompañado por el secretario general del Ayuntamiento de València, Hilario Llavador, y los concejales Maite Ibáñez (PSPV-PSOE), Marta Torrado (PP), Fernando Giner (Ciudadanos) y José Gosálbez, que se hicieron cargo de las borlas. Los portadores de las borlas fueron relevados por otros ediles en los otros dos tramos del recorrido.

Delante de la enseña regional se situaron concejales del Ayuntamiento de València, diputados autonómicos y provinciales, parlamentarios del Congreso y el Senado, instituciones y organismos como la Academia Valenciana de la Llengua, sociedades culturales como Lo Rat Penat y las falleras mayores de València (Carmen Martín y Nerea López) con sus cortes de honor.

A las 12.22 horas arrancó el recorrido y el momento más tenso se vivió (como cada año) a escasos cien metros al pasar ante una concentración de una veintena de ultras que con el brazo en alto y banderas de España pedían la dimisión del Gobierno. Otro grupo junto a ellos asumía las reivindicaciones de la ultraderecha y protestaba contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para el año 2030. La Policía Nacional tenía acordonada la zona y evitó cualquier tipo de incidente al paso de la comitiva más allá de los insultos. Justo enfrente de ellos, otro grupo de ciudadanos con banderas de Compromís, aplaudían al paso de las autoridades y entonaban cánticos festivos.

El resto del recorrido transcurrió sin incidentes. La calle de San Vicente estaba llena de turistas que observaban con curiosidad los timbales que abrían paso a la ‘senyera’. La calle de la Paz estaba copada por familias valencianas y algún despistado con un paraguas abierto con la bandera de España a pesar de que ni llovía ni era 12 de octubre.

A las 13.00 horas la ‘senyera’ llegó al Parterre donde se colocaron seis coronas de laurel ofrendadas por el Tribunal de las Aguas, Ateneo Mercantil, Societat Coral El Micalet, Real Academia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat y Ayuntamiento de València. Volvieron a sonar los himnos y de nuevo se dio un fuerte aplauso. Después, la procesión cívica retomó la marcha y llegó a la plaza del Ayuntamiento a las 13.30 horas.

El alcalde de València destacó que durante el recorrido vio «más gente que otros años», «puede que por ser domingo o porque es la primera vez después de la covid». Ribó subrayó que es «un día de celebración» porque representa el nacimiento de València «con la llegada de Jaume I» y de la Comunitat Valenciana. Además, «celebramos el cuarenta aniversario del estatuto de autonomía».

Sergi Campillo

El portador de la ‘senyera’ aseguró que fue «una experiencia inolvidable». «Estoy emocionado. Es impresionante como todos los valencianos que vienen a ver la procesión cívica aplauden al paso de la ‘senyera’. Es un símbolo que representa la unidad de todos los valencianos más allá de nuestras diferencias ideológicas. Creo que está muy bien tener símbolos que nos unen por encima de esas diferencias. Es un día de ‘germanor’ y alegría», apuntó Sergi Castillo poco después de dejar la ‘senyera’ colocada en la peana habilitada en el Salón de Cristal. El vicealcalde añadió: «El público ha estado más cerca de la ‘senyera’. Se notaba que hemos recuperado la plena normalidad después de la pandemia. Es el primer Nou d’Octubre (postpandemia) plenamente normal y he percibido que la gente estaba más cerca de la procesión. Es impresionante ver cómo la gente aplaude al paso de la ‘senyera’».

Sobre el comportamiento de los grupos radicales que trataron de dar la nota, insistió en que no quería dar más importancia al asunto de la que tiene. «Es un día de ‘germanor’. Cada vez los grupos seudoviolentos o que utilizan la violencia verbal son más reducidos. A mí los gritos (de odio) no me afectan en lo más mínimo. Sigo siendo igual de feliz y me siento igual de orgulloso. Hoy hay que reivindicar la alegría», incidió Campillo.