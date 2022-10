El exdirector de los servicios jurídicos, administración económico-financiera y transparencia de Imelsa y Divalterra, José Luis Vera, declara desde las 16 horas en la sesión vespertina del caso Alquería. Un testigo clave al que la mayoría de los catorce acusados apuntaron en sus declaraciones como la primera persona que escucharon hablar de los contratos de alta dirección. Y porque el jurista ha pasado de ser ariete contra la corrupción, en los casos Fabra o Taula, a uno de los principales investigados en el caso Azud.

Vera ha explicado que llegó a Imelsa de la mano de José Manuel Orengo, exalcalde de Gandia y primer jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez. "No era plato de buen gusto. Tampoco para Jorge Rodríguez, pero me cayó", ha explicado en referencia a la situación de la que partía la institución provincial en junio de 2015, tras filtrarse las primeras grabaciones del yonqui del dinero y exgerente de Imelesa aunque aún faltaban seis meses para que estallara el caso Taula.

Sobre los contratos de alta dirección, el exdirector de los servicios jurídicos de Imelsa-Divalterra ha declarado que "en octubre de 2015 empiezan a llegar rumores en la empresa de que se quieren hacer contrataciones de gente de confianza de la diputación. No se me consulta porque en realidad toda la dirección juridica y laboral estaba adscrita al área de recursos humanos que dependía de la vicegerente o cogerente", ha asegurado en referencia a Agustina Brines, gerente de Imelsa/Divalterra por Compromís.

José Luis Vera ha añadido que "los gerentes Agustina Brines y José Ramón Tiller estaban preocupados porque todas las personas (en referencia a los altos cargos) les venían dadas por obligado cumplimiento desde arriba y también por el tipo de personas porque consideraba que no tenían la cualificación. Brines dijo en un momento de sinceridad: 'Es que tienen que venir sí o sí. Entre amañar un concurso o contratarlos por alta dirección, prefiero explicar al juez que utilizo la alta dirección pero no amañaré un concurso'", ha declarado Vera.

También ha relatado otro momento de máxima tensión en el consejo de administración previo a la dimisión del segundo gerente de Divalterra, el socialista Víctor Sahuquillo, que sustituyó a José Ramón Tiller. "Se exponía el informe de auditoría interna (que el presidente, Jorge Rodríguez, no tenía) con cosas positivas sobre como avanzaba la empresa y cosas que ponían en duda la actuación del gerente, contrataba verbalmente facturas por 70.000 o 100.000 euros". Según el relato de Vera, "cuando empieza esa parte del informe, el señor Ricard Gallego entra al consejo de administración, se pone junto al auditor de interno y le dice: 'Tú eres un hijo de puta cállate y cierra la boca'. Aunque Muñoz continuó, por lo que Gallego pidió al secretario del consejo de administración que 'quitara la palabra a ese hijo de puta'. Hasta que tomó la palabra el señor Rodríguez y le retiró la palabra".

Según el relato de Vera, tras ese consejo de administración lleno de tensión, "Gallego me llamó para decirme: tienes que tirar a esos hijos de puta [el auditor y el secretario del consejo de administración] inmediatamente'. Yo le dije que no era quien para decir eso y que no los iba a despedir. Tuvimos un rifirrafe muy serio. También cogió el teléfono el señor Rodríguez y me dijo: 'Sabes que te puedo cesar' y yo le contesté, 'estás tardando'. Pero ahí quedó".