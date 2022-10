Como cada año sobre estas fechas, se acerca el momento del cambio de hora, un evento bianual que se repite cada seis meses aproximadamente. Paradójicamente entraríamos en el horario de invierno aunque el otoño astronómico acabe de empezar hace menos de un mes. Este momento se convierte en algo muy deseado para algunos, ya que muchos lo recordarán como una hora más durmiendo.

La madrugada del próximo día 30 de octubre a las 03:00 am serán las 02:00 am. De esta manera se da obligado cumplimiento a la Directiva europea 2000/84/CE que afecta, sin excepción, a todos los países de la Unión Europea. Aunque la Comisión Europea lleva tiempo con la idea de eliminarlo definitivamente, dicha propuesta de supresión no ha sido adoptada hasta ahora.

El horario de invierno trae más de un supuesto aspecto positivo, de ahí que no consigan suprimirlo: el ahorro energético, el mayor aprovechamiento de las horas de luz natural y la reducción de contaminación que genera el consumir energía. A partir de este cambio, automáticamente anochecerá una hora antes y los días serán cada vez más cortos.

Aun así, los efectos negativos también son importantes para nosotros, especialmente para los bebés lactantes, niños y demás personas con patologías médicas. Tiene lugar el fin de semana para que influya lo mínimo posible en el día a día, pero eso no quita que pueda generar ansiedad y cansancio a causa de ese “mini jet lag”, ya que hay horarios de trabajo más flexibles y con horarios nocturnos.

Después del cambio de ahora del día 30 de octubre, automáticamente el sol saldrá a las 08:30 horas y se pondrá alrededor de las 19:04. De este modo, aunque los minutos de luz se vayan reduciendo de manera gradual desde el verano, muchos notarán que perderán una hora de luz, hasta alcanzar el día más corto del año, coincidiendo con el solsticio de invierno.