La síndica de Vox en las Corts, Ana Vega, ha sido cazada difundiendo una noticia falsa en sus redes sociales, el terreno de juego preferido por la extrema derecha para estas prácticas. La noticia todavía no ha sido eliminada ni corregida. Vega publicó un vídeo de una obra de teatro en la que varios hombres orinan en la ficción sobre una mujer que aparece sentada en el suelo. «Madre mía los chavales del Colegio Mayor… ¡Ah, no! Que es el Rialto de València, patrocinado por el Ayuntamiento de València y la Generalitat de Compromís y PSOE», escribió.

Sin embargo, la escena no fue tomada en tierras valencianas, sino que se grabó nada menos que en los Teatros del Canal, en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Muchos usuarios le afearon la conducta, pero Vega no parece darse por aludida y no ha rectificado. Más de 36 horas después, su mentira acumula miles de interacciones y el vídeo supera las 225.000 reproducciones. El sucedido dice mucho sobre si vale de algo la verdad cuando lo que se difunde hasta la saciedad es la mentira. Así es el mundo de hoy.