CC OO denuncia la privatización de los técnicos de emergencias sanitarias de las SAMU

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS CCOO PV) ha denunciado este jueves la privatización de los Técnicos/as de Emergencias Sanitarias (TES) de las unidades de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE). La Conselleria de Sanidad ha decidido cubrir estas plazas a través de una empresa externa en lugar de hacerlo con personal estatutario.

Según el sindicato, progresivamente, la Conselleria de Sanidad está externalizando a los TES conforme se han creado nuevas unidades del SAMU (Servicio de Atención médica Urgente) o con la ampliación horaria de 12 a 24 horas de algunas de esas unidades y de todos los SVAE.

Ahora, con la licitación de los SVAE, la Conselleria ha decidido que todos los recursos de TES pertenezcan a una empresa privada y prescindir de 9 puestos de estatutarios, 15 teniendo en cuenta que dichas unidades pasan a 24 horas. De hecho, las personas trabajadoras que estaban cubriendo esos puestos como estatutarias no han continuado tras el cese de sus contratos y a la mayoría no les avisaron con antelación de que no renovarían.

Esto deja abierta la puerta a una probable privatización de este y de otros servicios y, además, es contradictorio con las líneas marcadas por el Botànic que ha seguido la conselleria con la reversión del departamento de Torrevieja, las resonancias magnéticas o las farmacias sociosanitarias.

Además, la conselleria está incumpliendo su propia normativa (Orden de 11 julio de 2000) que dicta que en estas unidades todo el personal, facultativo, de enfermería o TES, debe ser empleado/a público/a, sobre todo teniendo en cuenta que hay suficientes aspirantes en las bolsas de empleo, por lo que "no se justifica la privatización de parte del equipo SAMU y SVAE", alerta la fuerza sindical.

Desde la creación de la categoría de técnico de emergencias sanitarias, que sustituye a los anteriores conductores camilleros, se han ampliado considerablemente sus funciones, convirtiéndose en un miembro indispensable en las unidades de emergencias.

Por tanto, CC OO exige a la Conselleria de Sanidad que no avance en la privatización de la sanidad pública y que las unidades de emergencias, tanto SAMU como SVAE, estén formadas en su totalidad por personal estatutario, exigiendo que se paralice de inmediato la externalización de los TES de la Comunitat Valenciana.