Las Corts rechaza dejar de considerar residuos los restos agrícolas

Los restos agrícolas continuarán siendo considerados residuos y su quema seguirá estando prohibida. Al menos, hasta que los cambios de leyes que actualmente se encuentran en las Corts y en el Congreso se aprueben y se desarrollen. De momento, este jueves, el parlamento autonómico ha rechazado reclamar un cambio en esta consideración que es la que prohíbe estas quemas, según la ley estatal, algo que enfada a las organizaciones agrícolas.

Los tres partidos del Botànic han votado en contra de la proposición del PP en la que reclamaba dejar de declarar residuos a los restos agrícolas y silvícolas y así permitir su quema. Lo han hecho en la Comisión de Agricultura de las Corts a una PNL de los 'populares' justificando que la futura Ley de Residuos y Economía Circular que el parlamento autonómico está a punto de sacar adelante ya esquiva el problema de la legislación estatal que prohibirá las quemas. Sin embargo, en el PP no lo tienen tan claro.

Según expresa la diputada 'popular' Elisa Díaz, autora de la PNL, la futura ley incorporó en julio una enmienda para permitir la quema de rastrojos. Lo hizo tras las quejas del sector ante la nueva regulación estatal que declara estos restos como residuos y por tanto no permitía su quema. La ley autonómica prevé esquivar este impedimento e indica que será la Conselleria de Agricultura la que habilite a través de un reglamento y de la Agencia de Residuos la autorización de estas quemas.

He ahí donde señala el problema Díaz y donde pide directamente que se elimine la consideración de residuos para poder blindar estas quemas. La ley autonómica está pendiente de ser aprobada en Corts. Ya solo le falta el visto bueno del pleno, algo que se espera que sea este trimestre. Pero después faltará habilitar el reglamento y crear la Agencia de Residuos señalada, dos acciones que no serán ejecutadas en el corto plazo con el problema de las elecciones de por medio.

"No es cierto que la nueva ley de economía circular autonómica solucione el problema, como han intentado proclamar los grupos de la izquierda, porque lo hace depender de un futuro reglamento que no sabemos ni cuándo llegará ni qué situaciones excepcionales contemplará", ha resumido. Es por ello por lo que, para la diputada, se debe "habilitar una solución inmediata a esta problemática tan grave" ya que, ha denunciado, "desde el Botànic no han querido escuchar a los agricultores".

Da la casualidad que una semana antes de la moción en las Corts, el Congreso ya se manifestó sobre este asunto. En la Comisión de Agricultura, y en el marco de la negociación de la Ley de la PAC, la mayoría de los grupos votaron a favor de una enmienda de PDCat sobre eliminar el artículo 27.3 que es el que señala esta clasificación de los restos agrícolas y silvícolas como residuos y que es el que acaba prohibiendo su quema. Si esta ley sale adelante, el debate estará finiquitado y se podrán realizar estas quemas.