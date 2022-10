Solo tres valencianos al frente de la Seo en 102 años

Enrique Benavent Vidal (Quatretonda, 1959) será el tercer valenciano en dirigir el Arzobispado de Valencia en los últimos ciento dos años. Cuando tome posesión de cargo el 10 de diciembre de 2022 relevará a Antonio Cañizares Llovera, natural de Utiel. Habría que remontarse a 1920 para encontrar a otro prelado del terreno, Enrique Reig Casanova, venido al mundo el 20 de enero de 1859 en la calle dels Exarchs de València aunque su familia materna procedía de Agullent. Reig Casanova estuvo al frente de Iglesia valenciana de 1920 a 1923. Tres años en los que creó el Museo Arqueológico Diocesano e impulsó la coronación pontificia de la Virgen de los Desamparados, cuyo centenario se cumplirá el 12 de mayo de 2023.

La ausencia de arzobispos nacidos en tierras valencianas ha sido la tónica general de la Seu desde que el 9 de julio de 1492 fue elevada al rango de archidiócesis metropolitana. En los 530 años que han transcurrido desde entonces hasta la fecha solo diez de los 48 arzobispos designados por la Santa Sede han sido oriundos de la Comunitat Valenciana. La mitra fue monopolio de los Borja hasta 1511, con Rodrigo de Borja (Xàtiva), César Borja (valenciano nacido en Roma), Juan de Borja Llançol de Romaní (València) y Pedro Luis de Borja Llançol de Romaní (València). Todos ellos cardenales y el primero elegido papa con el nombre de Alejandro VI.

Los primeros años como archidiócesis metropolitana fueron monopolio de los Borja, con cuatro cardenales

Habría que esperar hasta 1567 para tener de nuevo a un valenciano como arzobispo, esta vez en la figura de Fernando de Loazes (Orihuela), al que seguirían en 1700 Antonio Folch y Cardona (València), Joaquín Company Soler en 1800 (Penáguila), Enrique Reig Casanova (València), Antonio Cañizares Llovera (Utiel) y por último Enrique Benavent Vidal (Quatretonda). Con el rango de cardenal solo han estado Reig Casanova (1920-1923), Agustín García-Gasco (1992-2009) y Cañizares.

Monseñor Benavent ya ha manifestado públicamente que encara esta nueva etapa como un «reto». En sus primeras declaraciones al conocerse el nombramiento, allí en Tortosa, incidía en que aunque vuelve a casa, esta vez lo hará «con un rol diferente». «Conozco el territorio, he estado en todos los pueblos de allí», refiriéndose a la diócesis valenciana, donde se formó, ejerció como sacerdote y llegó a ser obispo auxiliar antes de marchar a Cataluña. «Voy con la ilusión de hacerlo de la mejor manera posible», apuntaba. En cuanto a en qué lengua se dirigirá mayoritariamente, Benavent realizó una completa radiografía de las comarcas valencianas y sus usos lingüísticos, recordando además que en las grandes ciudades predomina el bilingüismo. «Me adaptaré al lugar en el que esté y no haré ningún problema, como siempre he hecho, ni aquí ni allá», enfatizaba.

«Experiencia gratificante»

Benavent realizaba un pequeño balance de su etapa de casi diez años en tierras catalanas, que calificaba de «experiencia gratificante». Se mostraba orgulloso de los logros en cuestión de patrimonio artístico, aseguraba que el procés no se había dejado sentir en el interior de las parroquias y que en todo caso, la Iglesia «no está al servicio, ni en contra de nadie», refiriéndose a los partidos políticos. Como gran objetivo de futuro, aseguraba el eclesiástico, se marca el de dar un impulso a las vocaciones.