El futuro no invita a sonreír, pero al menos se puede reivindicar, o "resetear el sistema". Ese es el lema de la campaña Pobresa Zero, una iniciativa anual que aglutina más de 180 ONG, sindicatos e universidades de toda la C.Valenciana, y que ha presentado hoy en Les Corts un paquete de 21 medidas concretas para que los partidos las incorporen en sus programas políticos de cara a las próximas elecciones.

Elena Belenguer, una de las portavoces de la campaña, explica que las soluciones tienen tres planos; el local, estatal e internacional. Las propuestas se han trabajado mediante un proceso participativo y han sido jóvenes como ella las que se han encargado de presentarlas.

Las medidas piden un cambio. Un reset. Se centran en el sistema de producción y de consumo, en los derechos laborales, en el cambio climático, en las brechas de género y en los derechos de asilo y refugio. "No queremos heredar un mundo de desigualdades sociales, desastres medioambientales, racismo, machismo y explotación laboral. La juventud ya hemos decidido pasar a la acción, pero no podremos conseguir nada si los órganos de poder no cumplen con su parte”, explica Belenguer.

Desde lo local proponen el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (comenzando por el de Zapadores, en València), un impulso al comercio local, de proximidad, responsable y justo, y otro empujón a la creación de comunidades energéticas locales a base de energías renovables y contra el oligopolio de las grandes eléctricas. También reclaman una regulación del precio de la energía.

Pero el reseteo no llega solo con cambios en tu ciudad. Belenguer cuenta que también reclaman "que el gobierno apruebe una reforma fiscal progresiva y justa, que se protejan a los trabajadores en las cadenas de producción, y poner el foco en la desigualdad salarial que afecta especialmente a las mujeres". En lo global, piden un paso decidido para prohibir los paraísos fiscales y atacar de una vez por todas el fraude y evasión de impuestos de las grandes corporaciones, siguiendo los pasos del Libro Blanco para la Justicia Fiscal.

“Establecer un impuesto anual sobre el patrimonio a nivel global tan solo de un 2 % para las fortunas millonarias y del 5 % en el caso de las milmillonarias, generaría recursos suficientes para sacar de la pobreza a 2.300 millones de personas, fabricar vacunas para todo el mundo y proporcionar servicios de salud y protección social universales a la población de los países de renta media y baja”, explica Maite Puertes, portavoz de Pobresa Zero.

Han estado presentes en el hemiciclo de Les Corts Enric Morera; la vicepresidenta primera, María José Salvador; el vicepresidente segundo, Jorge Bellver; así como representantes de los grupos políticos: Irene Gómez y Pilar Lima, de Unides-Podem; Mamen Peris y Antonio Goodman, de Ciudadanos; Vicent Marzà y Ferran Barberà, de Compromís; Marisa Gayo, del Partido Popular; y Chelo Angulo, Trini Castelló y Aroa Mira, del PSPV.

Las cifras de la pobreza

La demanda de otro sistema viene dada por el preocupante aumento de la pobreza desde la pandemia. De acuerdo con el informe Tras la crisis, la catástrofe de Oxfam Intermón, se estima que 860 millones de personas vivirán en situación de extrema pobreza en el mundo al finalizar 2022. En clave nacional, según el avance del informe El estado de la pobreza en España 2021 elaborado por EAPN, en España hay 13.2 millones de personas en riesgo de pobreza o de exclusión social, de las que 1.4 millones se encuentran en la Comunitat Valenciana.

“Queremos trasladar el mensaje claro de que existen soluciones para erradicar la pobreza. Lo que falta es valentía para enfrentarse a unos poderes económicos que parecen cada vez más insaciables, como estamos viendo en la presente crisis. Pedimos a los partidos políticos que actúen y a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, que pierdan el miedo y exijan cambios perfectamente factibles”, explica Puertes.