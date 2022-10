Más de 180.000 hogares se beneficiarán del descuento en la factura de la luz en la Comunitat Valenciana

"El invierno me tiene muy preocupada". Marcela vive sola con su hijo Mateo, de 14, y difícilmente pueden recortar más en luz, pero la última factura que le ha llegado es de 129 euros. En enero le llegó una de 206. "¡Y tengo el descuento por el bono social del Gobierno!", denuncia. Dice que no entiende que, pese a que le descuenten casi la mitad, todavía siga pagando tanto. Así ha subido el precio de la luz.

Marcela y Mateo son una de las 179.641 familias que ya se benefician del bono social de electricidad del Gobierno en la C. Valenciana, una medida que, como mínimo, permite a estos hogares ahorrarse un 40 % de la factura de la luz y que se ampliará el próximo martes. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicando que la medida (que antes descontaba el 40 % a las familias vulnerables y el 70 % a las vulnerables severas) se va a ampliar para descontar el 65 y hasta el 80 % de la factura de la luz.

Por el momento son 92.127 familias en València, 17.672 en Castelló y 69.842 en Alicante las que se benefician de esta medida, según los datos del mes de septiembre del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). La medida anunciada por Sánchez, que se concretará este martes, ensanchará el número de beneficiarios a decenas de miles de familias más al incluir una nueva categoría de "hogares trabajadores con bajos ingresos". Todavía se desconoce qué significan "bajos ingresos", pero cabe resaltar que no es una ayuda automática, se tiene que solicitar.

Cómo pido la ayuda

Para ser beneficiario del bono eléctrico del Gobierno hay que seguir los siguientes pasos: primero es obligatorio estar en el mercado regulado y ser titular del contrato de la luz. Una vez hecho esto, es necesario ir a la página web de tu comercializadora y rellenar varios formularios con la documentación necesaria, que no suele ser demasiado compleja.

Esta ayuda del Gobierno se divide en tres categorías en función del grado de necesidad de la persona. Si se es vulnerable se opta a un 25 % de descuento en la factura de la luz, y en el caso de los vulnerables severos pueden llegar al 40 % del recibo. Pero este bono vigente desde el año 2009 trajo novedades en 2020, y es que se amplía la cobertura hasta el 70 % de la factura en el caso de los consumidores más empobrecidos de todos. Una de las novedades del Gobierno es que, esta última categoría crece hasta el 80 % de la factura. A esto cabe sumarle el escudo social del Ejecutivo, que prohíbe los cortes de suministros y se ha ampliado hasta finales de diciembre.

Algunas asociaciones de ayuda a las familias como Save The Children celebran la medida, pero también le ven puntos negativos. El presidente de la entidad en la Comunitat Valenciana, Rodrígo Hernández, explica que "aunque todavía no sabemos el umbral, es una medida positiva porque la factura energética es una de las partidas que más han aumentado en el coste de criar y agobian a muchas familias que, hasta ahora, no tenían dificultades para atender las necesidades de hijos e hijas".

Según la última encuesta de condiciones de vida, casi el 18 % de las familias con menores han tenido retrasos en el pago de las facturas de suministros o la vivienda, y una de cada diez no han podido mantener la temperatura adecuada en invierno. Además, un estudio presentado recientemente por la Universitat Politécnica de Valencia y el Instituto Valenciano de Edificación (IVE) asegura que cerca del 25 % de la población (1.2 millones de valencianos) sufre pobreza energética, y advierte de que el fenómeno podría crecer un 17 % este invierno.

Por otra parte, Hernández critica que estas medidas se articulen a través del bono social, "al que muchas familias no acceden por no cumplir los requisitos para ello". A esto hay que añadir, en su opinión, las barreras burocráticas y la falta de información para hacer que esta medida llegue a la gente que tiene que llegar. Un ejemplo, en España hay 4, 7 millones de personas el riesgo de pobreza pero solo perciben el bono social 1, 3 millones.

Cabe señalar que se mantiene la moratoria del escudo social del Gobierno para trabajadores empobrecidos que, entre otras medidas, prohíbe los cortes de suministros a familias vulnerables. A falta de saber si se va a ampliar, la medida va a permanecer al menos hasta el mes de diciembre. Pero para Hernández, es importante "dar un paso más en la prohibición de cortes de suministro, sobre todo para proteger los hogares con niños y niñas".

No hay solo 'pobres energéticos'

Nadie es solo 'pobre energético'. La pobreza tiene muchas caras y llega a todos los ámbitos de la vida. Marcela cobra el salario mínimo y se le van 500 euros cada mes en el alquiler. Con poco más de 600 euros tiene que hacer malabares para llegar a final de mes, y cuenta que lleva tiempo entregando muchas facturas tarde; "siempre voy atrasada", explica. Dice que las eléctricas la hacen sentir impotente cuando les pide que les explique el por qué de la factura.

Pero en el día a día hay más gastos. Todo ha subido, y en su cesta de la compra ya no hay ni carne ni pescado. "Solo comemos atún porque es más barato, y ahora compramos solo media docena de huevos, no una docena", explica. Recuerda decirle a su hijo que este verano, por primera vez, no comieron ni un solo melocotón. Su tarea muchas mañanas es rastrear las ofertas de muchos supermercados para sobrevivir a la escalada de precios.

Carmen Hernández es otra madre soltera. En esta caso tiene una niña de doce años. Ella es vulnerable severa y le descuentan el 70 % de la factura. Pero aún así tiene que ahorrar lo máximo, y lo único que tenía a gas de su casa (el horno) no lo usa. "Nos duchamos con agua fría para no gastar, y por las noches estamos literalmente a oscuras, intentamos encender la luz lo menos posible", relata. Como a Marcela, la mitad de lo que gana se le va en el alquiler, y cuenta que ya no pueden comer fruta todas las semanas debido a lo que ha subido de precio. Al menos, el ahorro de la factura le da para costearse la medicación de la alergia de su hija "que no entra en la seguridad social".