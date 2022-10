Uno de cada tres valencianos se encuentra en riesgo de pobreza

Un total de 1.547.790 personas están en riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunitat Valenciana. De esas, más de medio millón están en situación de pobreza severa. Son los principales datos de la EAPN España ( Red Europea de Lucha contra la Pobreza, por sus cifras en inglés).

Es un incremento de casi un punto porcentual desde el año pasado, y se agregan 46.000 personas nuevas hasta llegar al 30,6 % de la población valenciana. El incremento es similar al que se ha dado a nivel estatal, sin embargo, la Comunitat es la sexta autonomía con mayor tasa Arope (el indicador más usado para medir la pobreza).

Pese a todo, los datos arrojan una mejora respecto al 2015, donde el indicador de pobreza fue del 33, 2 %. Desde entonces, unas 105.799 personas han salido del riesgo de pobreza y exclusión social en la C. Valenciana. Pese a todo, la EAPN reivindica que la mejora debe ser matizada porque está lejos, todavía, de llegar a los niveles anteriores a la crisis financiera de 2008.

Cabe destacar que el indicador Arope de 2021 se ha llevado a cabo teniendo en cuenta elementos de 2020, por lo que recoge el gran impacto social de la pandemia. La tasa se mide mirando tres elementos: el riesgo de pobreza, la privación material severa (cuántas veces comen carne o pescado en un hogar, por ejemplo) y la baja intensidad del trabajo en los hogares (paro, medias jornadas, empleo precario, etc).

Según este indicador, la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 25,1% y afecta a 1.271.689 personas en la C.Valenciana. De estas, 559.404 están en pobreza severa, lo que significa que viven en hogares con ingresos inferiores a 530 euros mensuales por unidad de consumo. Para el caso de una familia con dos adultos y dos menores significa sobrevivir con menos de 278 € mensuales por persona, una situación que afecta al 11,1% de la población valenciana.

Ligero descenso

Esta cifra de pobreza severa supone un descenso de 2,3 puntos porcentuales, el equivalente a un 17,5 %, con respecto a los datos del año pasado. Con este descenso se produce una significativa reducción de la diferencia con la tasa estatal que está en el 10,2%. La pobreza severa se ha reducido intensamente en Cantabria (-2,7 puntos porcentuales; -31 %), Cataluña (-2,3 puntos porcentuales; -25 %) y la C.Valenciana (-2,3 puntos porcentuales; -17,5 %). Si abrimos el foco y miramos los datos desde 2015, la pobreza severa en cambio ha aumentado.

Lola Fernández, la presidenta de EAPN CV, explica que "Muchos indicadores de la tasa AROPE han mejorado con respecto a 2015, sin embargo estamos todavía muy por debajo de las condiciones de vida de antes de la crisis económica de 2008, y a este ritmo de incremento de la tasa AROPE corremos el serio peligro de no llegar tampoco a los objetivos de la Agenda 2030 marcados por la Unión Europea" advierte.

Otros indicadores que sí que cuentan con datos del 2021 es el de la Privación Material y Social Severa (PMSS) , que se ha reducido en 2021 en un 36 %. La PMSS afecta actualmente al 7,6% de la C.Valenciana y llega a 384.418 personas en nuestro territorio en 2021, frente al 11,5% y a 577.874 personas a las que afectó durante 2020. La PMS es un indicador de carencia, de dificultad para consumir algunos productos concretos básicos y supone una vulnerabilidad muy grave.

Trabajo inestable y precario

Casi la mitad de los valencianos tienen dificultades para llegar a fin de mes, por lo que se mantiene estable respecto a 2020 -con una variación de apenas 0,1 puntos menos-. Sin embargo, desciende significativamente el número de personas que llegan con mucha dificultad a fin de mes, que pasa del 10,7% al 7,8%.

Respecto al indicador de Baja Intensidad de Trabajo en los Hogares (BITH), que se refiere a las personas entre 0 y 64 años que viven en hogares en los cuales se trabaja menos del 20% de su potencial total de empleo, el informe señala que el 11,1 % de la población menor de 64 años residente en la C.Valenciana vive en hogares con baja intensidad de empleo. La cifra supone un ligero crecimiento y hablamos de 450.296 personas que en la C.Valenciana viven en esas circunstancias.

En relación con el año pasado han descendido 9 de los ítems de la PMSS, en 4 han aumentado y en uno se ha mantenido estable. Se subraya el aumento de las personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada que pasa del 13,6 % al 15,5%, y aumenta también el número de personas que no puede permitirse conexión Web (fija o móvil) para uso personal en el hogar, del 7,8% en 2020 al 8,3% en 2021.

Por otro lado, entre los que descienden, se destaca la reducción de las personas que no pueden sustituir muebles usados o viejos, que pasa del 33% al 25,6%.También se reducen los retrasos en el pago de gastos de vivienda principal o compras a plazos, así como los casos que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año y, especialmente, los que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días que pasa del 7,2% de la población en 2020 al 3,4% en 2021.