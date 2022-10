Puig pide sensibilidad con Alicante en las cuentas de las conselleries

Sensibilidad especial con Alicante. Es el mensaje que las altas instancias de la Generalitat han trasladado a las distintas conselleries a la hora de elaborar sus proyectos de cuentas de 2023. Ximo Puig pretende así paliar de alguna manera el agravio con las comarcas del sur de la Comunitat Valenciana que han supuesto las inversiones del Estado para 2023.

Se trata de año electoral, además, y Alicante es el terreno donde la izquierda tiene menor penetración (es la única diputación provincial en manos del PP) y también donde las últimas encuestas le ofrecen peores proyecciones de voto. El Ejecutivo del Botànic ha intentado tener un mimo especial con Alicante durante toda la legislatura (al menos así lo siente desde las sedes valencianas), acentuado en las últimas semanas. Las cuentas del Gobierno han supuesto en este sentido un golpe a esta estrategia.

La prueba es cómo la derecha (con el PP al frente) se ha lanzado a capitalizar la ola de protesta empresarial y social en Alicante. El Consell está inmerso en la fase definitiva (y complicada) de elaboración de sus presupuestos de 2023 (los últimos de la legislatura) y ha sido Hacienda el departamento encargado de trasladar al resto la petición de una «especial sensibilidad» con Alicante.

El mensaje va especialmente dirigido a la hora de planificar infraestructuras, que es el capítulo que engrosa principalmente las inversiones reales. Es en ese apartado donde se pide a los consellers que miren con especial atención a Alicante, porque han sido las inversiones estatales las que han olvidado a este territorio.

Críticas del Consell

Las críticas a las inversiones estatales no solo llegan desde la oposición. «Creo que todos coincidimos en que las inversiones previstas no son lógicas», expresó ayer Puig. No obstante, el jefe del Consell se desmarcó de la posición del PP, del que dijo que está «con voluntad de confrontación y sin intención de avanzar», y frente a ello pidió buscar «una solución».

Es ahí donde se abre la vía de los hechos a partir de las próximas cuentas autonómicas donde contaría también con el apoyo de sus socios. Especialmente Compromís que se ha mostrado muy crítico con la partida destinada y ya prevé enmiendas a partir de su diputado en el Congreso, Joan Baldoví.

Otra de las fórmulas que manejan en la Generalitat son los 300 millones que recibió la Administración autonómica por parte del Gobierno de los que 200 han de ir a infraestructura y 100 a proyectos innovadores y que Puig ya ha adelantado que irán en su mayoría a la provincia.