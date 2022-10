El repunte de casos de covid-19 deja un 25 % más de ingresados en una semana en la Comunitat Valenciana

El incremento de contagios de covid-19 que se viene produciendo en las últimas semanas, aunque es moderado, se está trasladando a los hospitales valencianos. El nuevo recuento de datos ofrecido por la Conselleria de Sanidad, ahora de periodicidad semanal al igual que el ofrecido por el ministerio, dejó este viernes una cifra de 290 personas ingresadas con coronavirus. Una cifra que supone un aumento del 25,5 % en una semana, pues el viernes 7 de octubre había 231 hospitalizados en la Comunitat Valenciana. Son casi 60 más en siete días en términos absolutos. Hace un mes había una cifra un poco superior (298 el 13 de septiembre) y desde ese momento empezó un descenso en las hospitalizaciones de pacientes con covid y por coronovirus. Y hace un año, cuando se estaba de bajada de la quinta oleada del verano de 2021 y aún quedaban restricciones, había una cifra mucho menor con 148 ingresados un 14 de octubre.

El repunte en las hospitalizaciones ha provocado un leve aumento de la presión en planta, que se acerca al 3 por ciento de ocupación de las camas covid en los grandes centros sanitarios. Se ha incrementado 0,8 puntos en una semana. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos se mantiene estable, pues de esos 290 ingresados, 14 de ellos están en las UCI. Son solo tres enfermos críticos más que hace una semana y hay que destacar que las UCI de Castelló no tienen ningún paciente en intensivos. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la ocupación de las camas de enfermos más graves está en el 2,68 %, casi medio punto más.

En cuanto a la notificación de los contagios, la conselleria que dirige Miguel Mínguez notificó un total de 2.220 nuevos casos de coronavirus, de los que 1.406 son de personas mayores de 60 años, que es el grupo de población en el que ahora se mide la incidencia de circulación del virus por ser la de más riesgo. Esos contagios suponen un moderado repunte del 2,7 % pues la pasada semana se cerró con 2.161 positivos, de los que 1.235 eran de mayores de 60 años.

El aumento de contagiados se observa en la incidencia acumulada (IA) cuya tasa de incidencia a 14 días en mayores de 60 años ha subido otros 26,82 puntos en la última semana hasta situarse este viernes en 187,86 casos por cada 100.000 habitantes, ligeramente inferior a los 195,61 casos de media nacional, según la última actualización del Ministerio de Sanidad. La IA a 7 días, donde antes se observa el repunte, ha ascendido 10 puntos en siete días.

En cuanto a los muertos, Sanidad sumó otros 17 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización del viernes 7 de octubre, todos con fecha de defunción en los últimos 15 días excepto tres de julio. Se trata de 10 mujeres de entre 79 y 101 años, y siete hombres de entre 66 y 91. El total de decesos desde el inicio de la pandemia asciende a 10.095, con la siguiente distribución provincial: 1.200 en la provincia de Castellón, 3.850 en la de Alicante y 5.045 en la de Valencia.

Anticipo de una nueva oleada

El aumento de contagios puede estar avanzando la llegada de una nueva oleada otoño-invierno de la covid, que ya es una realidad en varios países de Europa. Por ejemplo, en Alemania los hospitales están al borde de su capacidad debido al coronavirus, que está disparado. El jueves se notificaron más de 145.000 nuevos casos en este país.

Ante esta situación y la probable llegada de un virus de la gripe más fuerte, desde los Colegios de Médicos valencianos ya han pedido a la Conselleria de Sanidad que dote a los médicos de Primaria de test rápidos dobles de covid y gripe para poder detectar ambas enfermedades y para que no se repita la situación de colapso de la primera red asistencial. Los facultativos están bastante preocupados y han advertido de que la pandemia aún "no ha acabado", pese a que ya no quedan casi limitaciones, salvo el uso de la mascarilla en centros sanitarios, farmacias y transporte público.