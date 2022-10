El conocido empresario Ángel de Cabo, condenado en 2015 por la Audiencia Nacional a cinco años de cárcel por despatrimonializar Marsans, ha sido ahora absuelto de los delitos contra la Hacienda Pública en grado de tentativa y falsedad en documento mercantil por los que se enfrentaba a tres años y once meses de prisión. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia absuelve al liquidador, que compraba empresas con deudas por un euro, de todos los cargos, al igual que a los otros tres acusados, entre ellos dos personas que utilizó De Cabo como testaferros.

Los cuatro estaban acusados de usar una empresa con domicilio social en la localidad de Riba-roja del Turia como una sociedad instrumental para “canalizar el vaciamiento patrimonial” de otras mercantiles, simulando operaciones de compraventa de inmuebles, a fin de obtener devoluciones indebidas de IVA entre los ejercicios fiscales de 2009 y 2012.

Pese a que figura probado que la empresa Astarius S. L. se dedujo las cuotas de IVA de facturas en concepto de subcontratas de cuatro sociedades gestionadas por el empresario valenciano, la sentencia aclara que no ha quedado acreditada la falsedad de las facturas. “La afirmación de deuda ficticia y facturas mendaces basada en que los únicos trabajadores de Astarius S.L. eran un administrativo y De Cabo faltando empleados que pudieran prestar servicios es especulativa”, añade el fallo.

De Cabo, defendido por el letrado Juan Carlos Navarro, ha sostenido en todo momento que todas facturas de sus empresas respondían a trabajos reales y que le tenía “pánico a las facturas falsas”. La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia le da la razón al argumentar que “el contexto de pruebas incriminatorias débiles o inconsistentes y de pruebas exculpatorias que siembran la duda, la solución procedente es la absolución”.

De igual modo, el fallo remarca que no se ha acreditado, vista la prueba practicada, que las deudas fuesen inexistentes, ni que por tanto las facturas fuesen falsas. “El escrito de la acusación pública deduce su falsedad de un solo elemento indiciario no determinante”, explica el magistrado, ya que “afirma cuotas ficticias y facturas irreales sobre la mera base de que los conceptos facturados por las cuatro empresas a Astarius S.L. no coinciden con los trabajos facturados por ésta a las otras dos”.