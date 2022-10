Los expertos alertan del aumento de la miopía en menores por las pantallas

Los niños, niñas y adolescentes pasan una gran cantidad de horas al día pegados, literalmente, a una pantalla. El móvil o la tableta facilitan el movimiento y, con eso, que los pequeños se acerquen demasiado el dispositivo a la cara, forzando así la vista. Un hábito que puede tener consecuencias sobre su salud visual. "Está demostrado científicamente que el exceso de trabajo visual de cerca es una fuente para originar miopía. Cada vez es mayor el tiempo que dedican a leer en el colegio o a estudiar, pero también a los ordenadores, las tabletas o móviles. Por eso, cada día hay más gente joven y más niños con problemas de miopía". Así lo explica el doctor Enrique Cervera, presidente de la Sociedad Valenciana de Oftalmología.

Con motivo de la celebración reciente del Día Mundial de la Visión, los especialistas alertan de que la edad de aparición de esta alteración visual es cada vez más temprana. "El problema no es la pantalla digital en sí, sino la posición del dispositivo muy cerca de los ojos y las horas que se pasa delante de él", afirma Andrés Gené, presidente del Colegio De Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana. Este esfuerzo visual, además de inducir a la miopía, también puede provocar sequedad, a la que los expertos se refieren como el "síndrome de la fatiga ocular".

"Cuando fijas la vista, reduces el parpadeo y el ojo se reseca", explica el representante de los oftalmólogos

"Cuando fijas la vista en un punto concreto, involuntariamente reduces el parpadeo y el ojo se reseca", detalla Cervera. Como consecuencia, los niños, niñas y adolescentes pueden registrar síntomas de "picor, escozor, lagrimeo, irritación, sensación de ver peor o dolor". Una sintomatología que está muy presente en consulta. "¿Por qué hay más sequedad y por qué se empieza antes?", se pregunta Cervera. "Porque cada vez fijamos más la vista y trabajamos en ambientes cada vez más agresivos para la lágrima".

Para evitar llegar a esta situación, el doctor recomienda vigilar el tiempo que los pequeños dedican al esfuerzo visual de cerca, como mirar la pantalla de una tableta o un ordenador, y hacer descansos periódicos conforme a la regla descrita en la guía internacional de oftalmología pediátrica 20/20/20: se para cada 20 minutos de trabajo, durante 20 segundos y mirando a una distancia de 20 pies (unos 6 metros). "Esto permite relajar el esfuerzo y evitar riesgos de miopización", comparte el doctor.

En este sentido, Gené defiende que las "acciones preventivas son muy buenas y funcionan bien", pero advierte: "si se pasan más de dos horas al día usando dispositivos digitales, los usuarios son más propensos a tener sintomatología, y si son más de tres, hay riesgo para la salud ocular". Además, el especialista apunta que el "síndrome de fatiga visual es más frecuente cuantos más dispositivos digitales utilizamos". "Está cifrado en prevalencias del 75 % en personas que usan dos o más dispositivos y del 53 % de los que usan solo uno", añade.

Falta de concienciación

Con estas cifras sobre la mesa, los especialistas concluyen que la miopización es un "problema muy importante", que está "casi catalogado como una pandemia" y sobre el que no hay suficiente concienciación. "Tenemos que ser conscientes de que la miopía es una cuestión no resuelta. No tenemos un tratamiento que la cure o que evite su progresión. Y por encima de seis dioptrías es una fuente de problemas en el funcionamiento del ojo", recuerda. Por eso es fundamental eldiagnóstico precoz. "Hay síntomas que te pueden hacer sospechar: niños que se frotan mucho los ojos, que los guiñan para mejorar la visión o que tuercen la cabeza", señala.

Además, según el doctor, cualquier pequeño a partir de los cuatro años "debería ser remitido a un oftalmólogo, no solamente para revisar la visión, sino también para ver si hay alguna otra cosa asociada", indica. En caso de que se detectara miopía el doctor es firme: "todo el mundo en el entorno familiar tener la fuerza de voluntad suficiente como para restringir al niño las horas de uso de dispositivos digitales".

Por su parte, Gené subraya que la acomodación, los movimientos oculares y el sistema binocular también deben ser valorados. "Estas capacidades se ven alteradas con el entorno próximo del uso de la pantalla digital. La solución muchas veces pasa por hacer ejercicios de terapia visual para enseñar a nuestros ojos a reequilibrarse para volver a ver bien", asegura.