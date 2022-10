Mollà admite el "suspenso en transición energética" de la Comunitat Valenciana

Mireia Mollà admite que el gobierno valenciano “ha suspendido en todos los indicadores de transición energética o lucha contra el cambio climático”. Así de taxativa se ha mostrado la consellera de Agricultura y Transición Ecológica en la presentación del último informe sobre el estado del medio ambiente en la Comunitat Valenciana. En los últimos tres años apenas ha variado la potencia eléctrica instalada de energías renovables, que se mantiene estable en 8,3 GW, correspondiendo al 28 % del total. Lejos del objetivo del 50 % planteado para 2020 en el Plan de Energía Sostenible de la Comunitat Valenciana, tal como recoge el extenso documento elaborado por su departamento,

“He de hacer un llamamiento absoluto a los municipios para que faciliten la tarea de implantar paneles solares sobre los tejados y que retiren las trabas existentes en los edificios”, incide Mollà. El tirón de orejas no se ha quedado ahí. Con un tono enérgico y que no deja lugar a la duda, exhortaba también “a todo el gobierno valenciano”. “Reclamo el mismo esfuerzo y compromiso que estámos haciendo nosotros al resto de conselleries”, remarcaba, en clara alusión a Economía Sostenible y Política Territorial. Los proyectos entran en la ventanilla de la primera, dirigida por Rafa Climent (Compromís), pero las autorizaciones encallan en la segunda, en manos de Rebeca Torró (PSPV). En realidad a quien apuntan las quejas de Mollà (Iniciativa) no es al partido socialista, sino a la directora general de Paisaje, Rosa Pardo (Més).

Mollà recalcaba que las plantas solares medianas y pequeñas, de menos de 50 megavatios, que son las que puede autorizar el Consell deben y pueden impulsarse siguiendo el mapa elaborado por el órgano ambiental que ella dirige. La secretaria autonómica de Transición Ecológica, Paula Tuzón, admitía que queda mucho tramo por recorrer en la implantación de las renovables a gran escala. En ese punto, Mollà aprovechaba para recordar que hasta 2019 ni siquiera existía una dirección general específica sobre la materia.

"Hemos puesto sobre la mesa las herramientas idóneas para que (dichas plantas) tengan toda la garantía ambiental", insistiendo en que su conselleria ha sido "facilitadora", por lo que ha instado al resto de consellerias a "intentar hacer los mismos esfuerzos y el mismo compromiso por la transición energética justa y sin impactos". Mollà haindicado asimismo que la descarbonización no es el único medio para hacer frente al cambio climático, sino también "los modelos de producción y nuestro comportamiento social y sobre el territorio" como la movilidad.

La Ley de Cambio Climático, a las Corts

Tampoco escatimó críticas Mollà hacia las Corts, por la ralentización de los tempos y que han derivado en que la Ley de Cambio Climático entre a debate parlamentario dos años después de presentarse el borrador. “Determinadas normativas deberían tener una fórmula expres, no pueden demorarse tanto”, insistía. Según el informe presentado esta mañana, la contribución relativa de las energías renovables no presenta ninguna tendencia clara sobre el periodo estudiado (2014-2020). La contribución de las EERR se mantiene estable a un nivel del 12% del consumo de energía final (datos solo hasta 2018), y entre el 17% y el 19% de la producción de energía eléctrica, quedando todavía lejos de los objetivos establecidos en el PESCV para el año 2020, que son del 16% y 26%, respectivamente.

Sobre el Informe del Estado del Medioambiente de la Comunitat Valenciana 2017-2021, Paula Tuzón, ha señalado que analiza 68 indicadores que tienen que ver con el estado del medio ambiente, como el agua, los residuos, el aire, cambio climático, energía, medio natural o prevención de incendios. De ellos, 36 indicadores mejoran, 20 empeoran y 12 se mantienen estables. Para Mollà, no queda más que "asumir la responsabilidad, actuar en consecuencia y acelerar". Este verbo, acelerar, fue el que más repitió a lo largo de sus distintas intervenciones.