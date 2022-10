Pulso en el Botànic por los ingresos que hinchan el presupuesto

¿Se puede hacer un presupuesto autonómico que incluya todas las necesidades de los valencianos? ¿Será entonces un presupuesto o una carta a los Reyes Magos? El pulso en el Botànic está ya servido. La Conselleria de Hacienda que dirige Arcadi España se resiste a incluir ningún ingreso que no esté justificado, es decir que no vaya a tener un respaldo garantizado, pero los socios, Compromís y Unides Podem, priman por encima de todo que se garanticen los derechos de los valencianos.

Desde valencianistas y morados se traslada que sí es posible, que primero el mantenimiento de los servicios públicos y la garantía de los derechos y que si se incluyen o no partidas poco reales en los presupuestos, eso ya es secundario. Si es necesario incluir ingresos ficticios que cuadren las cuentas, se tendrán que incluir como se ha hecho otros años, señalan.

En principio, los socialistas lo ven complicado. Pero solo en principio porque tampoco sería la primera vez. La síndica del PSPV, Ana Barceló, responde, en la línea del conseller de Hacienda, que no cree que vaya a ser necesario plantear un nuevo fondo de mil millones como el año pasado y deja claro que en la medida en que no respondan a unos ingresos determinados, las partidas que se incluyan en esta situación serán ficticias, aunque concluye que será el conseller España el que tendrá que equilibrar la balanza.

La síndica de Compromís, Papi Robles, señala que las necesidades se tienen que cubrir, que aún hace falta garantizar más derechos de los valencianos y que si son necesarios más de mil millones, tendrán que incluirse. "Los ingresos son importantes pero lo que les llega a las familias es la incertidumbre y lo que tenemos que garantizar son las ayudas que se van a necesitar y que los presupuestos aporten seguridad".

"Los mil millones tienen que aparecer", añade la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, que asegura que es necesario mantenerlos aunque se le cambie el nombre y ya no sean un fondo ligado a la covid como ocurrió el año pasado.

Unos fondos que aseguren el aumento de los profesores o de personal sanitario. La síndica adjunta, Estefanía Blanes, añade que se le puede cambiar el nombre por el de situación política general o por las consecuencias de la guerra de Ucrania, pero insiste en que tienen que mantenerse. Sostiene que se está en tiempo inicial de negociación pero que la posición de Unides Podem es la de incrementar los presupuestos y en ningún caso rebajarlos.

Desde el PP llaman a plantarse en Madrid. La síndica, María José Catalá, lamenta que el grado de ejecución de las cuentas ya es de por sí muy precario. "El de este año es lamentable", subraya. "Los 1.336 millones de la infrafinanciación nunca llegan" y cree que ya no habrá una segunda partida de mil millones en el presupuesto valenciano.

Critica el ninguneo de Sánchez a Puig porque no ha contestado a las alegaciones valencianas al modelo de financiación y reclama que se reúna el Consejo de Política Fiscal. "Ni Puig ni Baldoví tienen peso, el peso lo tiene ERC", dice. "La izquierda tiene el respaldo del PP en la plataforma de la financiación, pero no ha servido de nada, solo para la melancolía y los lamentos, es momento de plantarse". Catalá también desdeña la reforma fiscal de Puig porque no existe ningún papel en el que se haya detallado esa iniciativa que el PSPV responde que se conocerá por la vía de la ley de acompañamiento a los presupuestos.