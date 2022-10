He tenido la magnífica oportunidad de estar en el tribunal de Raúl García-Baquero en la defensa del TFM del Máster Universitario de Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante titulado “El debilitamiento de la Corriente del Golfo. Estudio de las afecciones al sector noroccidental de Europa a partir de series climáticas”, al que también he tenido la oportunidad de tutorizar. Se ha llevado a cabo una descripción del funcionamiento físico de la Circulación de Retorno del Atlántico Meridional (AMOC, por sus siglas en inglés), de la cual forma parte la Corriente del Golfo, así como se ha explicado el actual debilitamiento de la misma. Para comprobar este hecho, se han analizado diversas series climáticas del sector occidental de Europa con vistas a identificar los cambios y tendencias en la temperatura media (tanto anual como mensual) y su posible incidencia en los extremos climáticos, potenciales desencadenantes de riesgos de origen climático. Se ha identificado un enfriamiento generalizado en el Océano Atlántico septentrional y hemisferio norte, acrecentándose dicha disminución de las temperaturas durante los meses invernales en el continente europeo (reduciéndose la temperatura media hasta 10ºC); una merma de la productividad primaria, de la biomasa animal total y del potencial máximo de captura de pesca en el Océano Atlántico norte; un descenso de la productividad de la vegetación tanto natural como cultivada en todo el hemisferio septentrional; una reducción de la precipitaciones en las latitudes medias del hemisferio norte que se contrapone con un incremento de la pluviosidad en el sector meridional de Europa; una potenciación de los eventos de tormentas en el Atlántico Norte; fortalecimiento de los vientos de componente oeste durante el invierno en el norte del continente europeo; incremento de caudales en ríos y aumento del riesgo de inundaciones como consecuencia de una peligrosidad más elevada; mayor cantidad de olas de calor durante los meses estivales; una merma contundente de la escorrentía de carácter superficial en la estación invernal y más nevadas; y modificaciones en los patrones de caudales con desplazamientos en la temporalidad de los máximos. El alumno ha sido valiente y original en la elección del tema y es algo de agradecer. No ha sido fácil aplicar sus resultados al caso concreto de los riesgos naturales