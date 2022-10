Era un 28 de diciembre. La "inocentada" para Teresa Pastor vino en forma de diagnóstico: "Tiene usted un cáncer de mama". No se lo esperaba aunque tampoco era algo que le fuera ajeno. "Todos mis abuelos han muerto de cáncer, mi padre también y dos de mis tías, sabía que tenía los genes chungos y por eso me cuidaba: buena alimentación, vida sana, deporte...". Pensaba que así podía compensar esa carga genética.

Pero aún así el diagnóstico volvió a entrar en su vida. Esta vez como paciente y no como acompañante. "Ya está aquí, me dije". Teresa se sumaba a las 3.600 valencianas a las que en 2021 se les detectó un tumor de mama. La supervivencia a este tumor, el más frecuente entre las mujeres está en un 85 %, hasta en un 90 % si se detecta el tumor en sus fases iniciales, pero los porcentajes bajan drásticamente según el tipo de cáncer de mama que sea. Y a Teresa le tocó el peor: un triple negativo.

El peor de los tres tipos de cáncer de mama

"Yo no sabía nada de cáncer de mama. No tenía ni idea de que eran varios", reconoce. Con la noticia debajo del brazo, hizo "lo que te dicen que no hagas, miré información. Y ahí aún me quedé satisfecha, entendí que mejor uno de mama que uno de ovarios hasta que me dijeron que era un triple negativo. Yo ya había leído que las tasas de supervivencia eran las peores", recuerda.

"Con el diagnóstico todo se para. Tú pensabas que controlabas tu vida pero la vida va por otro lado"

Y ahí, todo se para. "Tú tienes un proyecto de vida. Esto te lo para y te lo rompe. Porque tú pensabas que controlabas pero la vida va por otro lado". Eso fue en enero. Para Teresa, la semana que pasó desde que le dijeron qué tipo de tumor era hasta que la atendieron para conocer el abordaje fue "la peor que he pasado hasta ahora" y eso que ha superado desde entonces un tratamiento con quimioterapia, una intervención quirúrgica y varios ciclos de radioterapia.

Pese a llevar el pack completo, ahora todavía está tomando quimioterapia oral, ella asegura que lo ha llevado "bastante bien". "Venía de hacer ejercicio y estaba fuerte. Incluso he estado andando 7 kilómetros al día incluso con la quimio aunque sí es verdad que no estoy igual que estaba y no sé si lo recuperaré".

Compartir con gente que esté pasando por lo mismo

Lo que más ha echado en falta es ayuda psicológica. "Creo que es una cosa muy importante y es muy escasa en la sanidad pública", critica. A Teresa le funcionó el apoyarse en grupos de ayuda de mujeres que estaban pasando por lo mismo. "Los que estaban montados, estaban cerrados por la pandemia, pero encontré uno por Telegram que ahora se ha conformado en asociación. Me ayudó mucho compartir lo que estaba pasando con gente que está pasando por lo mismo. Y lo recomiendo".

"¿Qué si pienso en si va a volver? Claro que lo pienso. Y da miedo, pero la posibilidad está ahí y es real"

La primera etapa está (casi) superada pero Teresa sabe que puede no ser la única. "¿Qué si pienso en si va a volver? Claro que lo pienso. Y da miedo, pero la posibilidad está ahí y es real y también hay que poder hablar de ello. No ayuda ese mensaje de que siendo positiva todo se supera. Porque hay gente que ha puesto todo de su parte y no ha podido", razona criticando esos mensajes de que "todo se cura si se es positiva".

A las que vengan detrás, un mensaje: "Que disfruten de la vida. Mi vida es esta, no tengo otra, tengo que disfrutarla". A ella ahora le saca una sonrisa el próximo viaje que tiene planeado. Está aplicando su propio consejo.