Trabajadores de centros de menores de toda la C. Valenciana han protestado este miércoles frente a la sede de conselleria de Igualdad en València, denunciando que llevan más de tres meses sin cobrar. En algunos casos concretos, según explica el sindicato CC OO -que ha convocado la concentración- los impagos han llegado a los cinco meses.

Igualdad confirma estos hechos y matiza que las 119 residencias que gestiona a través de la Dirección General de Infancia tienen los pagos hechos hasta el mes de agosto. Pero remarcan que sí que hay centros que no dependen de esa cartera "con el concierto caducado desde el 30 de junio", es decir, hasta con 4 meses de retraso.

Estas empresas están a la espera del nuevo concierto social (licitación de hasta 5 años) que, según conselleria, saldrá "dentro de unos dos meses", que es lo que permitiría pagar con efectos retroactivos a las empresas afectadas en este momento. Añaden que este proceso está ya en su recta final para intentar subsanar los pagos. De cualquier manera, Igualdad explica que "el dinero se lo puede adelantar el Instituto Valenciano de Finanzas, que es una herramienta a la que se pueden acoger para subsanar problemas con préstamos a muy bajo interés".

Toni Ávila, trabajador de un centro de menores y delegado sindical de CC OO, explica que "es un problema recurrente que tenemos cada 4 o 5 meses, y sobre todo afecta a las empresas más pequeñas como las cooperativas, que no tienen el músculo financiero para aguantar hasta que Igualdad les ingresa el dinero que corresponde. Las más grandes pueden incluso pedir préstamos y no entran en impagos, pero las pequeñas sufren mucho más", asegura.

Prórroga de las licitaciones

El problema viene por las licitaciones prorrogadas "hasta dos y tres años". "Eso es lo que no entendemos, que hay centros con los contratos prorrogados demasiado tiempo", explica Toni. Esto es importante porque, cuando la licitación de un centro de servicios sociales se prorroga porque no se ha podido aprobar una nueva entran en lo que se llama "enriquecimiento injusto".

Se empieza a pagar entonces en base a facturas, y el proceso se vuelve muchísimo más lento y farragoso, hasta el punto de que los pagos se retrasan varios meses, situación en la que se encuentran muchos centros de servicios sociales ahora mismo. "Las facturas se tienen que aprobar una a una en el pleno del consell, junto a muchísimas otras facturas de la administración valenciana, lo que ralentiza los tiempos", dice Ávila.

El sindicalista explica que "aunque Igualdad lo está haciendo muy bien a nivel de modelo", no se hace tan bien a nivel de gestión. Y el enriquecimiento injusto tiene otras consecuencias. Para empezar, que no se actualizan las tablas salariales de los trabajadores implicados, porque siguen vigentes los presupuestos de años anteriores. Y algo también importante, "que la mejora de las ratios de personal en los centros tampoco se da hasta que no se renueva la licitación", dice Ávila.

Tina Moreno, también trabajadora, cuenta que "los impagos de conselleria han llegado a los 8 y 9 meses a las empresas, que no pueden aguantar tanto tiempo y al final nos han comunicado que tenemos que estar un par de meses sin cobrar". Confirma que este problema es algo que se arrastra durante años y que es periódico varias veces en cada curso.

El sindicato lamenta que esta situación repercuta sobre todo en "las empresas más valencianas, que llevan toda la vida e igual son fundaciones pequeñitas que llevan un centro de menores de 15 o 12 plazas", explica Ávila. Son esas las que se llevan la peor parte de no renovar las licitaciones porque "los socios no pueden aguantar mucho esta situación, y se ven obligados a dejar de pagar a sus trabajadores en poco tiempo", lamenta.

El problema, según CC OO, es que las licitaciones son un proceso costoso para cualquier administración, que en algunos casos se pueden demorar durante años. Y lo son más todavía en conselleria de Igualdad que "según Ávila", no tiene tanto personal en plantilla como Educación o Sanidad, por ejemplo, para tramitar este tipo de cosas, lo que hace que se alarguen, reivindica Ávila.