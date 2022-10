El termómetro no acaba de bajar en Valencia pese a lo entrado que ya está el mes de octubre y las lluvias continúan dejando chubascos ocasionales y dispersos y generando, de paso, un húmedo "caldo de cultivo perfecto" para el desarrollo de dos temidas plagas: los mosquitos y las cucarachas.

Y es que, aunque ya se ha ido el verano, los mosquitos vuelven a hacer acto de presencia en Valencia y no de manera puntual, sino que parece que hay incluso más que en los meses estivales. Quizás el hecho de no estar ya en estío hace que nos hayamos relajado un tanto y no estemos tan prevenidos ante este molesto insecto. Y lo mismo sucede con las cucarachas, que vuelven a verse correteando por las calles sin cesar.

Por qué hay tantos mosquitos

No es para menos. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla), ya auguraba hace unos días que un otoño tan 'caliente' como el que tenemos era la situación ideal para la reproducción de ambas plagas debido a que se dan todos los factores necesarios para que esto ocurra.

Venimos de un verano extremadamente cálido y con temperaturas altísimas y sostenidas durante semanas y ahora estamos en un otoño con valores aún muy elevados para esta época del año y con precipitaciones bastante continuas pero escasas. Todo esto genera un ambiente en el que reina la humedad y que, por lo tanto, se convierte en el cóctel ideal para la expansión de plagas como las de los mosquitos y cucarachas.

Es más, Anecpla advierte de que, en esta situación, es fácil que la plaga de mosquito tigre se dispare aún más.