Los 1.400 trabajadores del Hospital General Universitario de Valencia son parte de la Conselleria de Sanidad pero no completamente. Ellos son los únicos (junto al personal del Hospital Provincial de Castelló) que dependen de un consorcio hospitalario formado por la conselleria y, en este caso, por la Diputación de Valencia y, aunque ya cobran igual que el resto de sus compañeros sanitarios no tienen los mismo derechos: no tienen el mismo régimen jurídico ni pueden hacer traslados a otros hospitales, por ejemplo. Son una "isla" en el conjunto del sistema.

Este es uno de los motivos que han llevado esta mañana a una representación del comité de empresa del hospital a manifestarse frente a las puertas del Palau de la Generalitat porque tal como aseguran llevan muchos años esperando esa prometida integración en el sistema valenciano de salud "que nunca llega y el presidente de la Generalitat es, al final, el último responsable". Después de años de reivindicaciones, la exconsellera Ana Barceló puso en marcha el proceso e incluso puso plazos para que estuviera acabado. Se empezó por homologar categorías y sueldos del personal del hospital con los del resto de estatutarios de la sanidad valenciana. "Eso llegó en 2018. Ahí fuimos poco beligerantes porque entendimos que era un primer paso y era un requisito previo pero desde entonces está todo parado. Nunca somos prioritarios", se quejaba esta mañana Rosa Zomeño, delegada de Comisiones Obreras y presidenta del comité de empresa. Más personal para el hospital referente de más valencianos La protesta ante el Palau busca reactivar este proceso que la pandemia paralizó por completo y para reclamar más personal y medios para el hospital del que dependen más valencianos en este momento, más de 370.000 para lo que cuentan con algo más de medio millar de camas. De hecho, desde el comité de empresa critican que el hospital se ha quedado fuera este año pasado del aumento de 6.000 plazas estructurales en la plantilla sanitaria y que tendrán que esperar al año que viene para ver crecer la plantilla, según las últimas promesas de la Conselleria de sanidad. "Nos dejaron a cero y no recibimos ni una plaza y calculamos que serían necesarias más de 300 pero además aumento de camas", insiste Zomeño. En el hospital General se han reiterado últimamente los problemas de pacientes en Urgencias a la espera de cama "por falta de espacio y recursos". "Estamos discriminados en personal y recursos y eso supone una discriminación para los usuarios y una mala atención", critica Zomeño.