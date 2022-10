Con solo 37 años, Inma se tuvo que enfrentar a un diagnóstico de cáncer de mama. Fue el año pasado. "Es un jarro de agua fría. En ese momento creo que se me cayó el móvil al suelo". Hoy ha podido contar su experiencia tras pasar lo peor del proceso (quimio y la extirpación de un pecho y de tres ganglios) aprovechando el Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama y de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia (AECC Valencia), a la que acudió en busca de ayuda económica y social.

Todo empezó al notar algo anormal en una de las mamas. "Me notaba algo y fui a hacerme una revisión", ha explicado. En su caso la primera prueba para hacer un diagnóstico de cáncer de mama no fue precisamente rápida. "La solicité en febrero y me la hicieron en septiembre. Había pandemia pero pasaron muchos meses", ha criticado Inma a preguntas de los periodistas sobre si había notado algún déficit en el proceso. "Eso sí, del diagnóstico a la operación fue todo muy rápido. El 21 de octubre me operaban pero sí es verdad que se podía haber agilizado", asegura.

La Conselleria de Sanidad tiene un circuito de detección rápido de cáncer de mama que, sobre el papel, da prioridad absoluta para realizarse pruebas a mujeres que, como Inma, tienen alta sospecha de tener un cáncer de mama. Al menos llegar a la primera prueba, una mamografía en cuanto se detecta el primer indicio en la consulta del médico de Familia, por ejemplo. En este caso, algo falló. El sistema sanitario valenciano se estaba lamiendo todavía las heridas en febrero del año pasado de la peor ola de covid de la C. Valenciana aunque ese retraso le plantea a Inma dudas de cómo hubiera sido el abordaje del tumor si la mamografía hubiera sido antes y no a finales de año.

Hasta un 3 % menos de supervivencia en Italia por la pandemia

Y el caso de Inma no es el único. Los expertos no tienen todavía datos oficiales de cuál va a ser el impacto de los dos años de pandemia en el retraso en la detección del cáncer de mama y del resto de tumores aunque, al menos los consultados por este diario, sí tienen la sensación de que han llegado a las consultas tumores en estadios más avanzados que antes. "Sí se ha notado el parón de la pandemia porque ahora hemos visto tumores en fases más avanzadas aunque ahora se ha normalizado", concedía la catedrática, oncóloga e investigadora en cáncer de mama del Incliva, Ana Lluch a este diario.

De la misma opinión es el oncólogo Antonio Llombart, jefe de servicio de Oncología Médica en el Hospital Arnau de Vilanova. "Esa es la percepción entre oncólogos y cirujanos", admite. Aquí no hay datos pero sí en Italia. "En un estudio italiano, han visto una caída de entre el 2 y el 3 % en la supervivencia de cáncer de mama a 5 años por la pandemia", explica. Cabe recordar, además, que en 2020, llegó a estar parado durante unos meses hasta el programa de detección precoz de cáncer de mama de la Conselleria de Sanidad, que ahora cumple 30 años y que busca, precisamente, encontrar estos tumores cuanto antes ya que ahí aumenta mucho la supervivencia.

Ayuda psicosocial

En el caso de Inma le tuvieron que extirpar el pecho completo y ahora se va a enfrentar a una reconstrucción. "De un día para otro te quedas sin pecho", algo que sí toca a la "autoestima, pero vas corrigiendo y ajustando". En todo este proceso de "reajuste" tanto laboral como psicológico, Inma contó con la ayuda de AECC Valencia. "Ha sido un proceso duro y difícil pero he estado en manos excelentes, la AECC se ha portado conmigo de maravilla", explicaba hoy.

A través de la asociación, Herrero ha podido acceder a ayudas económicas y sociales como una prótesis de la mama que ahora le van a reconstruir. En su caso, sin embargo, no hubo problemas en lo laboral ya que no perdió el trabajo como le sucede a una de cada tres mujeres que reciben este diagnóstico.

Para las que vengan detrás, hay que recordar que este año se detectará cáncer de mama a 3.700 valencianas, Inma lanzó ayer un mensaje. "Que lloren si tienen que llorar pero que no se vean solas. Que se permitan estar mal pero que se preocupen por estar bien" y que se aferren a esas cosas "que les gusten, en mi caso fue andar y correr", algo que le sirvió para superar el proceso.