Hace una semana escribí para Meteored un artículo sobre el perfume del otoño. Aunque suene raro, lo tiene y es inconfundible. Salir a pasear en estas fechas es una maravilla y no solo por lo visual si no también por los olores tan característicos de esta estación. Me atrevería a decir que es la estación de los sentidos.

La belleza que nos brinda caminar por una chopera o un hayedo es inigualable. Visualmente podemos apreciar numerosos tonos ocres decorando el paisaje. Si hablamos del gusto, el sabor de las uvas, el membrillo y los frutos secos se llevan el protagonismo pero, ¿qué ocurre con el olfato? ¿Estamos de acuerdo que el olor a tierra mojada es una gozada? Si hay algo que nos resulta atractivo de esta estación es su aroma. El olor inconfundible a suelo húmedo que nos trae más de un recuerdo pasado. Pues bien, este aroma se conoce como petricor y es una adaptación del inglés. Básicamente es un fenómeno que se huele y percibe cuando la lluvia entra en contacto con la tierra, gracias a las bacterias y otras sustancias. Al caer al suelo, el agua de la lluvia se cuela por la tierra y entra en contacto con las sustancias químicas. En ese momento, la combinación de aceites de las plantas y de las bacterias de la tierra, que se conoce como geosmina, es liberado en el aire. La emisión de estos compuestos es lo que produce el distintivo aroma. Una grata sensación al salir a pasear. Los olores se estimulan con la memoria, despertando recuerdos. Este olor característico a tierra mojada gusta a mucha gente y la razón puede deberse a una herencia de nuestros ancestros, ya que para ellos era una señal de supervivencia y de vida. Cuando nuestros antepasados, empezaron a pastorear rebaños y cultivar la tierra vinculaban ese inconfundible aroma al fin del estiaje, la llegada de las lluvias y con ellas el retorno de la fertilidad a los campos y la naturaleza. ¿A ustedes les gusta?