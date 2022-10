“La práctica totalidad de la delincuencia de la calle es de inmigrantes ilegales. En las pateras todos te confiesan ser delincuentes y expresidiarios”. Son algunas de las afirmaciones que vertió Ricardo Ferris, jefe de la comisaria Centro de la ciudad de València, que igual que el resto de las comisarías locales depende directamente del comisario provincial de València, en su intervención como ponente en unas jornadas del partido ultraderechista Vox celebradas el pasado viernes en València.

El acto se celebró en el Ateneo Mercantil y contó con la presencia del vicepresidente nacional del partido ultra, Javier Ortega Smith, además de con cargos provinciales y locales de la formación. Allí, Ferris confesaba que “para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia” o “desde hace cinco años nosotros ya no trabajamos con delincuentes nacionales”.

Fuentes de la Policía Nacional aseguran que "se están aclarando las circunstancias", y además "se están realizando las actuaciones para depurar las posibles responsabilidades en que haya podido incurrir el Inspector Jefe". La Dirección General de la Policía Nacional abrirá expediente a Ferris por sus declaraciones durante el acto, según ha adelantado la agencia EFE.

Pero los datos oficiales lo desmienten. Según el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, dos de cada tres detenidos e investigados son nacionales, y el 32 % lo son de origen extranjero, según datos del año 2021.

La delincuencia de extranjeros ha caído más que la de nacionales

De hecho, el número de detenidos en total ha caído en diez años un 25 % entre la comunidad extranjera y un 20 % entre la población nacional. Es decir, en porcentaje, los extranjeros delinquen menos que en 2011 y la criminalidad en general ha descendido en la C.Valenciana.

Ferris hacía mofa de los datos del Ministerio del Interior “cuando oigo que el porcentaje es del 30, 40 por ciento, para mí es algo totalmente absurdo que no tiene que ver con la realidad porque, nos guste o no, la práctica totalidad de los detenidos por policía y guardia civil son extranjeros”. De hecho, enfoca su discurso en los argelinos: “Nos están llegando a España delincuentes y expresidiarios y no nos explicamos cómo”.

Frontex "es un paripé"

"Yo siempre hago la misma broma, cuando hago un detenido, les puedo asegurar, aquí tengo algún policía de mi comisaría, cuando hacemos un detenido nacional digo que en lugar de a comisaría le vamos a pasar al centro de especies protegidas del Saler", asegura el mando policial provocando risas entre el público asistente. Ferris también cargó contra la agencia europea de control de fronteras Frontex, asegurando que “según dos policías míos que han estado allí” que “es una unidad supuestamente destinada al control de los tráficos de inmigración irregular, pero en la práctica es un paripé que no sirve para nada”.

El acto contó con dos mesas y Ferri participó en la segunda, sobre seguridad ciudadana, junto al vicepresidente de otra organización policial, Policía para el Siglo XXI, José Manuel Vallejo, y un diputado de Vox en el Congreso que forma parte de la comisión de Seguridad Nacional, Julio Utrilla. En la charla anterior participaron un ex jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Miguel Antonio Navarro, y un catedrático de Derecho Consitucional, Rubén Pulido, para hablar de inmigración.