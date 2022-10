La Sindicatura suspende a la diputación en el control de inversiones

La Diputación de Valencia ha recibido uno de los boletines de notas a su gestión. Y no uno cualquiera. Es el que realiza la Sindicatura de Comptes que ha analizado el entorno de control de la corporación provincial, es decir, si los organismos que vigilan el cumplimiento de sus responsabilidades funcionan correctamente. La nota genérica es positiva, con un 80 % de cumplimiento, aunque como el alumno que saca todo notables, los suficientes y los indicadores en suspenso saltan más a los ojos. Ahí, ciberseguridad e inversiones aparecen en el debe.

El informe de fiscalización de los ejercicios entre 2019 y 2021 señala 22 "deficiencias significativas" que, según expresa la entidad, "suponen un riesgo para la misma organización administrativa, su grado de transparencia, la fiabilidad de la información económico-financiera, el cumplimiento de la normativa aplicable, la protección de los activos y el propio control interno ejercido por la Intervención".

El órgano fiscalizador afea no tener un registro de todos los contratos

Aunque, en global, la valoración sea positiva, el informe le afea el incumplimiento de la regla de gasto en el 2019 (último con estas aprobadas antes de la llegada de la covid), que en ese mismo año el periodo medio de pago superó todos los meses excepto diciembre los 30 días establecidos en la ley (la corporación alegó que no era por falta de liquidez sino a la demora en la tramitación de las facturas, ya se sabe, maldita burocracia) y que Intervención no informara del cumplimiento de los objetivos presupuestarios de 2018 y 2019.

En este control sobre las cuentas, el suspenso se lo llevan las inversiones. Este subapartado recibe un 23 % de puntuación de cumplimiento y se sitúa en el riesgo alto de falta de control. De este área la Sindicatura de Comptes se queja que la diputación "no lleva un registro de todos los contratos, incluyendo los menores, por lo que la información suministrada podría no ser completa"; que al planificar las inversiones "no se estima el coste de mantenimiento ni la financiación posterior" así como que no haya un "plan de inversiones para un término de cuatro años".

Problemas de ciberseguridad

A esto se añaden los problemas en ciberseguridad sobre la que se ha elaborado un informe paralelo. De hecho, en el boletín de notas aparece con un "necesita mejorar" que obliga a la corporación a ponerse manos a la obra. "El índice de madurez general de los controles básicos de ciberseguridad es insuficiente", expresa de manera rotunda la Sindicatura. Si se desgrana por subapartados, el cumplimiento normativo y de gobernanza de ciberseguridad es el que peor nivel de cumplimiento presenta: un 37 %. Cifra alarmante.

"La Diputación de Valencia no tiene establecida una adecuada gobernanza de la ciberseguridad y ha de reforzar el apoyo en forma de recursos humanos y presupuestarios dedicados a la seguridad de la información", señala el informe que apunta a "los órganos superiores" de la corporación como los "responsables de que haya unos controles adecuados". Por ello, les reclama "implicación, compromiso y liderazgo" para que se garantice la "ciberresiliencia" (palabra utilizada expresamente por el informe) de la entidad.

No es la primera vez que el organismo fiscalizador (que ahora mismo se encuentra ya en iterinidad a espera de un acuerdo de renovación por parte de los grupos parlamentarios) avisa de los problemas de ciberseguridad. Lo hizo también a la Generalitat en su informe anual. La pandemia, con el incremento del teletrabajo, y el aumento lógico de la digitalización y la administración on-line han situado este escenario como un mar de posibles ataques. Y la sindicatura pide blindajes fuertes. Los muros que rodeaban los tesoros ahora han de ser digitales.