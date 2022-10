No ser "ni de derechas ni de izquierdas, ni rojos ni azules" era una de las frases estrella de Ciudadanos cuando este era un partido que irrumpía en el panorama político. Se reivindicaban de centro entre críticas de sus rivales de hacer política veleta. Vamos, girar hacia el lado según el viento que sople. Hoy, en pleno debate de refundación e incidiendo en ser "liberales", la formación se encuentra en crisis y ve en quienes dejan el partido una curiosa confirmación de su frase inicial: mientras sus cargos se van principalmente al PP, sus trabajadores lo hacen al Consell.

Sirva de ejemplo esta última semana para confirmar esta bifurcación. Mientras el que fuera diputado de Cs en las Corts, Jesús Salmerón, será el nuevo candidato del PP en Gátova, la hasta esta semana jefa de prensa del partido, Belén Barrachina, pasará a formar parte del equipo de comunicación de la Conselleria de Política Territorial que dirige Rebeca Torró, del PSPV, tal y como publica este viernes el DOGV.

Salmerón dejó el grupo parlamentario de la formación naranja en marzo de 2021 para pasar al grupo de no adscritos junto con otros tres parlamentarios de la formación. Fue el mismo mes en el que el entonces síndic de Cs Toni Cantó abandonó el partido para, posteriormente, fichar por el PP de Madrid. Finalmente no pudo ir en las listas por no haber tenido la residencia en la capital, pero sí que entró en el gobierno de Ayuso en la socorrida Oficina del Español.

Por lo tanto, el caso de Salmerón, quien con fue en su momento el primer líder de Jóvenes Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, de saltar del partido naranja al PP no es único. Y no se descarta que pudiera repetirse en otros nombres en los que los 'populares' ve una forma de ensanchar su base y evitar que Cs le arranque un porcentaje de voto que pueda impedirle la victoria electoral.

Punset se fue a Presidencia

Pero igual que el caso de Salmerón no es nuevo, tampoco lo es el de Barrachina. La que fuera su compañera en el equipo de prensa del partido, Raquel Miralles, también tuvo un destino similar. En su caso, fue a la Conselleria de Justicia como jefa de prensa de Gabriela Bravo, también del PSPV, dos 'fichajes' que hablan muy bien de la estrategia de recursos humanos en cuanto a la labor comunicativa de la formación se refiere hasta ahora.

No obstante, Barrachina y Miralles no son las únicas que han estado en Ciudadanos que han sido fichadas por conselleries en manos de los socialistas. También lo han hecho cargos de la primera hornada de Cs que, como demuestra su destino, estaban más cercanos a postulados progresistas.

Así, quien fuera la primera candidata de Cs a las Corts en 2015, Carolina Punset, está hoy como asesora de asuntos europeos en Presidencia de la Generalitat. Quien fuera su compañero de bancada, David de Miguel, también forma parte del personal que aconseja y trabaja para el Ejecutivo autonómico, en su caso, en la Conselleria de Sanidad.