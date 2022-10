Durante los últimos años, de vez en cuando, hemos podido ver algunos titulares y noticias sobre la alarmante aparición de caimanes en algunos campos de Golf en Florida. Y, hace solo unos días, el huracán Ian ha devastado el paradisiaco estado norteamericano, provocando daños catastróficos, tanto infraestructurales como materiales en la vida de sus habitantes. Cuando suceden este tipo de sucesos es inevitable no recordar, también, cuando, en nuestra Comunidad Valenciana, algunos temporales han devastado la primera línea de costa, anegando las viviendas de la primera línea de mar. Por tanto, es inevitable no pensar en tres factores: el primero es hasta qué punto debemos llegar con la expansión de la construcción de ocio. Si se establece un campo de recreo al lado de una laguna llena de caimanes será inevitable que alguno no se quiera pasear por allí. El segundo es la necesidad de, en caso de habitar en zonas paradisíacas, pero con un alto riesgo de inundaciones, trabajar en mejorar la infraestructura a modo preventivo, para que nadie tenga que lamentar daños materiales o personales. Y el tercero, y quizá el más importante, es darnos cuenta de la necesidad de continuar trabajando contra el calentamiento global, pues estos fenómenos son cada vez más frecuentes y devastadores. Una vez más y como siempre está en nuestras manos.