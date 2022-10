La ex vicepresidenta del Consell Mónica Oltra se opone a prorrogar la investigación contra ella y quince trabajadores más de la Conselleria de Igualdad y el Centro Niño Jesús porque considera que la instrucción caducó el pasado 28 de mayo. Según el escrito presentado por la defensa de la exconsellera de Igualdad ante el Juzgado de Instrucción 15, que investiga a dieciséis personas por el tratamiento del caso de los abusos a una menor tutelada por un monitor, exmarido de Oltra.

La defensa de Oltra se opone así a la prórroga de seis meses planteada por el juez para realizar más diligencias, como las declaraciones de los dos últimos investigados, la menor que sufrió los abusos, que ya es mayor de edad o personas cercanas a ella en 2017, cuando sucedieron los hechos. Los letrados de la exvicepresidenta consideran "improcedente" la prórroga que sugiere el juez, porque consideran que el plazo de un año para las instrucciones establecido en la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) venció el pasado 27 de mayo, según su planteamiento.

Además como argumento añaden que las nuevas diligencias de investigación "a criterio del instructor, que puede actuar de oficio o impulsado por las partes, no puede ser ilimitado o abierto hasta el punto de adentrarnos en una causa 'prospectiva' que puede terminar en una causa 'general' contra una determinada persona, donde la finalidad no es en sí lo que se investigue (...) sino el aspecto temporal del proceso que, con su dilación y su repercusión mediática justifica los fines de determinadas acusaciones, sabedoras que no existe ninguna actuación ilícita pero que, instrumentalizando adecuadamente el proceso, pueden alcanzar sus fines". Y añaden que la investigación "no llevará a ningún lado, ya que nada ocurrió distinto a lo manifestado por los investigados".

Para justificar su afirmación de que las acusaciones populares pretenden "instrumentalizar el proceso y alcanzar sus fines" los abogados de Oltra reproducen un tuit de la polemista Cristina Seguí, que ejerce la acusación popular a través de la asociación Gobierna-te que representa el abogado de Francisco Camps, en el que se muestra "orgullosa de haber puesto fin a sus aspiraciones políticas (en referencia a Mónica Oltra)" tras la propuesta de prolongar seis meses la instrucción seis meses más, lo que impediría a la exvicepresidenta ser candidata en las elecciones autonómicas previstas para el 28 de mayo.

Por último los abogados de la exvicepresidenta añaden que "después de más de un año de instrucción se nos escapa qué diligencias no se han practicado y que puede dar de más el relato fabulado que ha sustentado las querellas presentadas contra todos los investigados, extremos que justifican nuestra petición de no interesar ninguna prorroga más y todo ello sin perjuicio que pudiera practicarse la acordada con anterioridad al cierre de la misma".