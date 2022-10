La basura electrónica registra el mayor aumento con un 35,3 % más en tres años

La basura electrónica va en aumento en la Comunitat Valenciana. La cantidad de residuos eléctricos y tecnológicos (RAEE) recogidos en los últimos dos años ha crecido significativamente, con un 35,3 % más desde 2019. En aquel ejercicio se recogieron 22.495 toneladas frente a las 30.430 del pasado. Al incremento en el consumo se suma una menor durabilidad de los aparatos, algo a lo que la Unión Europea trata de poner freno regulando el fin de la obsolescencia o vida programada y con la puesta en marcha a partir de octubre de 2024 de un cargador universal.

La futura Ley de Economía Circular de la Generalitat Valenciana camina también ese ese sentido, además de recoger el impulso que dará el Consell al sector de la reparación y los llamados productos de «segunda mano». Este tipo de desechos, algunos muy voluminosos, incluye desde grandes o pequeños electrodomésticos hasta ordenadores, pantallas, taladradoras o teléfonos móviles.

Un 47 % de ellos son enviados a otras autonomías y un 46 % se derivan a las plantas de tratamiento valencianas. De estos últimos, un 87 % se destinó a valorización en 2021 sustituyendo a otros materiales en instalaciones industriales por ejemplo. Se eliminó finalmente un 12 %, según los datos que elabora la Conselleria de Transición Ecológica y que debe remitir al Gobierno.

La mayoría puede contener sustancias tóxicas y peligrosas como metales pesados y compuestos químicos que afectan gravemente a la capa de ozono o el calentamiento global. Pero también al suelo o las aguas subterráneas si se producen lixiviados, por lo que acaban siendo perjudiciales para la salud humana. «Constituyen un flujo de residuos muy complejo con significativas cantidades de materias primas críticas y valiosas, cuya recuperación sería muy beneficiosa para el medio ambiente y la economía circular», se destaca en el informe del Estado del Medio Ambiente en la Comunitat Valenciana presentado la semana pasada por la consellera Mireia Mollà.

El Ministerio para la Transición Ecológica establece los objetivos estatales mínimos para cada comunidad autónoma. Estimación que se calcula a partir de los datos recibidos del Registro Integrado Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre los aparatos puestos en el mercado en los años precedentes. El Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana especifica que para 2023 los consorcios y entidades locales deben habilitar áreas de preparación para la reutilización, cumpliendo con lo establecido por la Unión Europea.

Otros residuos urbanos

El documento que hizo público el pasado martes en Bombas Gens el departamento que dirige Mollà recoge, además, un incremento del 35 % de la cantidad de materiales recuperados a partir de selección ciudadana en origen, con más de 200.000 toneladas puestas en valor. El compost es uno de los recursos que más crece, tanto el procedente de la recogida separada como el comunitario. En concreto, un 171 % y hasta un 190 %, respectivamente. Los envases ligeros suben un 22,5 %, un 11 % el cartón y un 15,3 % el textil. También aumenta el uso de los ecoparques. Baja el vidrio.

El nivel de recuperación, tal como destacaba Mollà, se debe a una mayor sensibilización social y a la educación ambiental que está impulsando la Administración autonómica, pero también al incremento de puntos de recogida como ecoparques o contenedores en acera y a la eficiencia en las plantas de tratamiento. «Todos los residuos municipales generados en la Comunitat Valenciana, donde no se incinera, son tratados en alguna planta de triaje o valorización», resaltaba. Y recordaba que únicamente se destina a vertedero aquella fracción que no puede ser valorizada. «Junto con La Rioja somos los únicos que no trasladamos directamente allí residuos mezclados», incidía.