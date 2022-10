Los médicos valencianos se fugan a Europa

Podríamos seguir aplaudiendo a los médicos desde los balcones hasta rompernos la manos, pero nada puede evitar que se vayan en busca de un trabajo más digno. La situación comienza a ser dramática. Cada vez más jóvenes licenciados en Medicina buscan trabajo en otros países de Europa, donde encuentran sueldos más altos y mejores condiciones laborales que en España.

«Muchísimo mejores», subrayan algunos de los testimonios recogidos por Levante-EMV. Al éxodo se une otro problema: mientras los futuros médicos ya miran directamente al extranjero, una cuarta parte de los facultativos están a una década de jubilarse, lo que provoca un déficit anual de más de 2.000 plazas en España.

Estudiar 12 años de tu vida y no poder encontrar nunca una estabilidad. Es la frase con la que los médicos españoles denuncian la situación que viven en nuestro país, donde la precariedad, la presión asistencial y la baja retribución han devaluado una profesión que requiere mucho tiempo de formación: 6 años de carrera, otro para estudiar el MIR (requisito básico para sacarse la especialidad que da acceso a trabajar) y otros 5 de media para formarse como especialista. Unos se van fuera tras esa formación, pero cada vez son más los que la hacen en el extranjero nada más licenciarse.

Es el caso de Federico Burguet, valenciano con trabajo en Suiza. «Yo empecé la especialidad de neurología en Suiza en 2020. El sistema para obtenerla es muy distinto al de España para obtenerla, porque aquí no existe el MIR como tal, sino que todo funciona por entrevistas. La consigues completando los bloques que hacen falta, aunque para explicar este sistema haría falta otra entrevista», explica.

Burguet tiene un sueldo mucho más alto y mejores condiciones que si trabajase en España. Es un doctor valorado. «A mí me ha salido a cuenta. A pesar de que he tenido que cambiar de hospital cada año, tengo mejor sueldo y mejores condiciones que en España», afirma. «Bueno, a nivel salarial es muchísimo mejor, por no hablar de las condiciones para investigar, que están a años luz. Aquí, a la mínima que estás en un hospital, van a ti para participar en diversos proyectos. Hay muchísima financiación estatal y privada y eso facilita también mucho las cosas», explica.

Burguet se siente importante en el hospital de Basel donde trabaja. «Al principio es difícil porque tienes que trabajar en un idioma (alemán, en su caso) que no conoces, pero una vez superas esa barrera todo es fácil. Los médicos españoles estamos muy bien vistos, y esa oportunidad constante de investigar no tiene precio.

Además, en 3 años que llevo aquí, la peor situación que se me ha dado es tener que trabajar una jornada de 12 horas. Eso en España es lo habitual, donde hay hasta semanas de 90 horas en casos extremos», explica.

La residencia, «justa y objetiva»

Sobre los sistemas para obtener la especialidad, efectivamente, habría mucho que escribir. Pero los médicos no critican el método español, el MIR, al que consideran «justo y objetivo». Tampoco hay críticas al sistema sanitario español, un ejemplo de servicio universal en todo el mundo. «El nuestro muy bueno, pero no lo cuidamos y se está estancando», asegura Miguel Casali, un médico de familia valenciano de 54 años con trabajo en Irlanda. «El sistema irlandés es mucho peor en cuanto a prestaciones diarias de servicios, pero está en plena evolución y el nuestro se precariza», apostilla.

Un dato: en Irlanda, la sanidad solo es gratuita para los menores de 6 años y los mayores de 70. El resto, paga. Pero los médicos sienten que algo se mueve. Que la profesión no se para, como aquí.

Casali hizo el MIR en València en 1993, pero entonces «sobrábamos en España». «En los 90 y principios de 2000, los médicos no teníamos trabajo, la sanidad pública no nos daba empleo.

Había una gran precariedad laboral», explica el doctor Casali, que pasó por ONG de cooperación internacional, residencias geriátricas y atención en adicciones ante de conseguir cierta estabilidad en el Hospital Ribera Salud de Alzira (2001 a 2006) y en Urgencias del Peset, otros 5 años. «Mi ilusión era tener una plaza en atención primaria. Pero había poquísimas opciones y costaba mucho tiempo conseguir una interinidad. Ahora ha cambiado mucho, hay trabajo, pero las condiciones no son tan buenas como fuera», apostilla.

Casali amplió horizontes en Irlanda. Aire fresco y crecimiento personal. «Busqué una experiencia profesional para mejorar el inglés y me encontré con un trabajo muy valorado. Te buscan y te ofrecen buenas condiciones laborales, con mucha flexibilidad, mejor remuneración y con más posibilidad de desarrollarte. Aquí, los médicos tenemos un estatus diferente al de España», explica. Casali pasó por Newcastle West y acabó en un hospital en la ciudad Soynes, con tres jornadas semanas con sesiones, eso sí, «muy intensas» (de 9 a 13.30 y de 14 a 18 horas).

Casali habla, en todo caso, de «una crisis mundial de médicos generales». «Los que están bien formados y quieran moverse van a poder trabajar donde quieran. Pero, claro, es difícil la consonancia con la estabilidad personal y familiar», explica. La mayoría de peticiones para trabajar fuera son lideradas por los médicos menores de 35 años, seguidos por el corte de edad que va entre 35 y 50 años y de los mayores de 50 años.

« Si te vienes aquí te van te van a pasar una llamada telefónica de un paciente en inglés. Así que el que venga debe venir preparado con el inglés», afirma.

Emigrar para trabajar fuera, dice Casali, «no es necesario». Quiere decir que en España, si uno consigue la plaza de interino, «tiene un sueldo digno. Peor que en la mayoría de países de Europa, pero digno», manifiesta. «Lo que pasa es que una profesión tan vocacional como la medicina, teníamos las expectativas muy altas», añade.

Triana Lobatón, con sangre valenciana y catalana, ejerce de gastroenteróloga en Bélgica. «Yo no me fui para buscar mejores condiciones, sino por mi pareja, que es belga, pero quién sabe lo que habría hecho. Aquí ves que las cosas son diferentes y muchas son mejores», apostilla. «Moverse y viajar siempre te abre puertas. Te abre la mente, te quita miedos», añade. Trabajar en Bélgica le ha permitido saber, por ejemplo, que allí el MIR español no sirve para nada en algunas especialidades.

«En Bélgica lo convalidan dependiendo de la especialidad. Yo no tuve que hacer nada más, pero hay otros que han de hacer una formación extra de dos años más. En Reino Unido, por ejemplo, tienes que empezar de cero, como si llegases recién licenciado», afirma.

«El mensaje que mando es que si estás estudiando Medicina, y haces un Erasmus y ya piensas que viajar al extranjero te interesa, es bueno irte informando para hacer la especialidad directamente fuera», explica sobre una fórmula que cada vez eligen más estudiantes. «Pero yo creo que los médicos que se van son sobre todo los que ya han acabado el MIR y ya son especialistas. En España, para tener una plaza fija, tienes que hacer oposiciones, y ahí está el problema para encontrar un puesto», añade Triana. «Lo que echo de menos aquí es que la gente es más individualista. Es un trato más formal. No es mejor ni peor, es diferente», explica.

«Sin estabilidad hasta los 50»

Desde el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV, su secretario, Víctor Pedrera, denuncia cómo el Gobierno «se gasta 200.000 euros por médico en la formación MIR para que luego esa inversión la rentabilicen otros países de Europa». «España es el país europeo que peor paga a los médicos, por debajo de Portugal. Aquí hay médicos que no encuentran la estabilidad hasta los 50 años, así que prefieren marcharse.

El sistema lo ha precarizado para mantener ciertos servicios aparentemente buenos, pero que realmente no lo son. Por eso se van». Los sueldos de los médicos españoles con plaza en la sanidad pública, explica Pedrera, «sobran unos 2.000 euros al mes sin guardias. Los del tramo 1 no pasan de 1.200 euros, mientras que en Alemania gana 5.000», afirma.