El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este domingo que el principal problema que tiene nuestro país es el "terrorismo machista" y mientras haya una mujer "vejada, perseguida, menospreciada y asesinada, tenemos un grandísimo problema como sociedad".

Durante un acto del PSPV-PSOE, el también secretario general del partido ha recordado a la última víctima de la violencia machista, una joven de 27 años que ha fallecido esta madrugada en Alcoi (Alicante) presuntamente degollada por su pareja, que posteriormente ha intentado suicidarse.

A su juicio, el "terrorismo machista" es el "principal problema" que tiene nuestro país, y, ha afirmado, "no puede ser, no lo podemos consentir, no podemos pensar que le pasa a otras personas".

"Mientras haya una mujer vejada, perseguida, menospreciada y asesinada tenemos un grandísimos problema como sociedad", ha subrayado Puig, quien ha insistido en que "no podemos permitir que nadie, ningún partido, hable como si no existiera la violencia de género, que representa el peor rostro de la sociedad. Todos debemos trabajar en esa dirección".