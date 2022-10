"Sobran personalismos". El aviso a navegantes de la vicepresidenta, Aitana Mas, el pasado viernes desde la mesa de la portavocía del Consell encerraba ya una potente carga de profundidad contra la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, que esa misma semana había deslizado críticas sobre la gestión de otras conselleries y de áreas gobernadas por Compromís en materia de renovables, donde la Comunitat Valenciana acumula un importante retraso.

Cuando la vicepresidenta compareció el viernes ante los periodistas en el pleno celebrado en Orihuela la destitución de quien ha sido su compañera de partido en Iniciativa y en la coalición Compromís estaba ya decidida. La gota que colmó el vaso se ha producido durante la negociación de los presupuestos. Mas ha entendido como una deslealtad que Mollà se plantara ante el conseller de Hacienda, Arcadi España, para pedir más dinero para su conselleria frente a Educación o Igualdad, que gestiona la propia vicepresidenta Mas.

El primer capítulo de la crisis que ha acabado por enfrentar a la vicepresidenta y a la consellera hay que buscarlo en el congreso de Iniciativa del pasado mes de febrero. Allí, la consellera, que ha sido históricamente uno de los referentes del partido, no presentó candidatura, consciente de que la dupla que formaban la entonces diputada de Compromís Aitana Mas y el actual coportavoz, Alberto Ibáñez, tenía ventaja. Aquella transición, que elevó a Mas a la dirección del partido se produjo con el beneplácito de la entonces lideresa de Compromís, Mónica Oltra, que después puso su testamento político en manos de Mas, que se convirtió en vicepresidenta.

El anuncio de la destitución se ha producido este jueves. Mollà tenía una comparecencia en las Corts Valencianes solicitada por los grupos de la oposición por la gestión de los incendios de este verano. Pero el gabinete de Mas quería convocar un encuentro para hoy mismo con el gabinete de Mollà. Pero la comparecencia en las Corts ha provocado que ese encuentro no se celebrara. Mas no quería dejar pasar más tiempo y le ha llamado a su teléfono móvil en dos ocasiones, pero la comunicación no se ha producido. A la tercera la vicepresidenta ha podido contactar pero la consellera se ha excusado en que estaba en la hora de la comida. Más no ha querido esperar a otro momento y le ha comunicado que tenía previsto comunicar al presidente la destitución.

La gota que ha colmado el vaso ha sido el puenteo de la consellera a la vicepresidenta en la negociación del presupuesto, cuando hay una comisión política que está negociando los presupuestos y cuando la coalición había decidido que la negociación de las consellerias de la coalición fuera conjunta. Mas ha entendido que se han producido unas negociaciones desleales, un intento de desautorización que tampoco es el primero, según fuentes consultadas.

La aún consellera ya dejaba caer la semana pasada que iba a batallar en la confección de las futuras cuentas por un mayor reparto para su área. Realizaba una encendida defensa en público de la dirección general de Medio Natural y remarcaba: “Debería convertirse en la más potente de la conselleria y de la Generalitat”. “Tendría que ser la más importante en recursos del gobierno valenciano”, insistía en Bombas Gens durante la presentación del informe sobre el Estado de la Comunitat Valenciana.