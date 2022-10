La Delegación del Gobierno ha decido no autorizar la protesta convocada por diversos sindicatos policiales por el ex inspector jefe Ricardo Ferris -cesado por vincular delincuencia e inmigración- para este jueves 27 de octubre frente a la Jefatura de Policía Nacional de València por presentarse fuera de plazo. Delegación explica que, para convocar una protesta es necesario comunicarlo con un mínimo de diez días, cosa que no han hecho en esta ocasión, según ha adelantado El Español.