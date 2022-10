El próximo martes 1 de noviembre es festivo en toda España debido a que es la jornada en la que se conmemora la festividad de Todos los Santos, un día que en este país se emplea tradicionalmente en visitar y recordar a los difuntos. Es festivo nacional y, por tanto, los centros educativos permanecerán cerrados en la totalidad del territorio nacional y no sólo en València, donde tampoco habrá clases, tal como recoge el calendario escolar 2022-2023 en la Comunitat Valenciana.

Este año 2022, la fiesta del 1 de noviembre cae en martes y surge la pregunta: ¿hay clases el 31 de octubre? O, lo que es lo mismo: ¿hay puente en noviembre en Valencia? Porque en caso de que los centros educativos no abran sus puertas, los estudiantes podrían disfrutar de cuatro jornadas de descanso: desde el sábado 29 de octubre hasta el martes 1 de noviembre.

Y lo mismo les sucedería a los trabajadores en caso de que el calendario laboral de 2022 recoja el 31 de octubre como festivo y, por lo tanto, como puente. ¿Hay o no puente el 1 de noviembre? Pues lo cierto es que la planificación de las jornadas laborables de este año no contempla, más allá de acuerdos puntuales en cada empresa, que el 31 de octubre sea fiesta y se convierta en un puente de cuatro días. Así que, ciñéndose estrictamente al calendario laboral, este mes de noviembre no hay puente aunque el primer día del mes sí será festivo.

Dónde es festivo el 31 de octubre en Valencia

En lo que se refiere al caso de los estudiantes, la cosa se vuelve algo más compleja debido a que el calendario escolar depende mucho de en qué municipio se ubique cada centro educativo. Y es que los ayuntamientos disponen de varios días cada año en los que elijen libremente qué fiestas celebrarán en su término municipal.

En la ciudad de València y en muchos municipios del área metropolitana se emplean estas jornadas de libre disposición para completar la semana grande fallera y que, así, los estudiantes puedan disfrutar prácticamente de todos los días de Fallas.

Pero depende de cada ayuntamiento. Así que no tienen por qué tener los mismos puentes los alumnos que cursen estudios en València ciudad que los que lo hagan en Torrent, en Alzira o en Xàtiva, por ejemplo.

En este caso concreto, hablando estrictamente de si el lunes 31 de octubre hay clases o no, los estudiantes de València sí están de enhorabuena porque el Consejo Escolar Municipal acordó en su momento que sería una jornada festiva y, por lo tanto, habría puente el 1 de noviembre.

Es decir: todos aquellos alumnos que asistan a centros educativos ubicados en el término municipal de València disfrutarán desde este fin de semana de cuatro días festivos debido a que la ciudad sí contempla el 31 de octubre como jornada festiva.

En el resto de municipios valencianos, dependerá de la decisión que tomase en su momento cada consejo escolar municipal.