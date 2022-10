Podría contar los sucedido mediante un simil, como aquel de unos grandes almacenes, pero no. Mi ética me obliga a ser más claro por respeto a terceros.

Ayer cesaron mediante una llamada de Aitana Mas de 15 segundos y sin dar tiempo para pedir explicación razonable, a la consellera Mireia Molla Herrera seguramente porque no había razones para ello, salvo que aceptemos pulpo como animal de compañía. Así fue la cosa. Pero vayamos al asunto y elevemos la mirada.

Se la cesa de consellera por asuntos de partido lo que ya es una grave distorsión del concepto y la acción Política convirtiendo esta noble actividad en un asunto de egos que, sospecho (he de confírmalo) va más allá de la propia Aitana, siguiendo la máxima de “después de mí el caos y si yo no voy a estar en política pues me llevo por delante a todo lo que quiero”. Muy freudiano. Para hacer un psicoanálisis. El amor y el odio están a un paso separadas por una fina línea. El dualismo pulsional freudiano ha sido ampliamente estudiado y está detrás de una conducta particular un tanto enfermiza: la sobrestimación del objeto amado.

Se le cesa poniendo encima de la mesa el argumento “la autonomía de cada partido en la coalición” y el Presidente Ximo Puig Ferrer acepta el criterio. ¿Le quedaba otra opción? Vaya usted a saber, pero llevar a cabo este cese a dos dias de presentar el último presupuesto del Botanic II, a cuatro meses de las elecciones (complicadas), con un grado de incertidumbre entre la ciudadanía similar a otros periodos de la historia de España (con energía nuclear por medio), cuando lo que pide la Historia (el cambio civilizatorio al que estamos asistiendo ) es que la izquierda, ante esa incertidumbre, refuercen los puentes, las conversaciones, las alianzas. Este cesa va en sentido contrario.

La dirección actual de mi partido, Iniciativa, ha optado por mirar hacia dentro, reforzar sus convicciones que desconozco, deshacerse de toda crítica, asegúrese mediante pactos internos puestos de salida en las próximas elecciones ante la evidencia personal de que “fuera no tiene nada”, anulando las primarias para reducir la competencia y.... poco más. Lamentable. Muy lamentable y mediocre pero poco más se puede esperar de ciertas incapacidades morales e intelectuales de aquellos que se adhieren a la “política de la cancelación”.

Para ejecutar este asunto acuden a excusas autoconstruidas, a mentiras. Que si estaba negociando presupuestos, que si había lanzado críticas a la gestión de otros departamentos, que si no reconocía a la vicepresidenta como tal... tonterías, falsedades, excusas, mentiras. Pero la cosa es simple, nada de voces que piensen independientemente. No hay razones de gobierno, no hay razones de gestión, no hay razones de proyecto hay, simple y llanamente razones, de mediocridad intelectual y política.

Llevo 45 años de militancia política y he visto, en ocasiones en vivo y en directo, purgas de limpieza interna. Yo mismo he sido en varias ocasiones purgado y todas han acabado de la misma manera. Sean las del PCE (varias) sean las de Esquerra Unida (sucesivas) todas han acabado con la implosión de esas organizaciones. Es casi un hecho físico regido por las leyes de la termodinámica. Cuanto más pequeño es el contenedor la presión interna y el valor aumentan acabando con el contenedor por explosión o por disolución.

Yo me he despedido de la subsecretaria. No lo hago por una adhesión inquebrantable a la Mireia Mollà sino por razones éticas y estéticas. Quien me conoce sabe que pienso por mí mismo. Por Ética porque no hay razones o las que se dicen son despreciables y por estética porque las forma de proceder son deplorables. No quiero que con mi presencia avalar esas conductas. Además el cese aleja más a la ciudadanía, particularmente a la exigente ciudadanía de izquierdas, de la política que lo que pide es todo lo contrario a purgas, es decir sumar, escuchar, debatir, contrastar, aceptar que nadie solo tiene todas las razones.

Y dimito por razones personales pero es que para mí la Política es un asunto muy personal.