💡Recorda: si demà 27 d'octubre reps en el teu mòbil un so de notificació acompanyat amb una vibració, no t'espantes.



🔊📳El Govern està provant un nou sistema d'avisos per a anunciar possibles catàstrofes. I el dijous és el torn de la Comunitat Valenciana.@proteccioncivil pic.twitter.com/Cy09D3TiDG