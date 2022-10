El Botànic acelera para presentar los presupuestos a tiempo

Hay poco margen de tiempo, pero no hay margen de error. Tras una semana convulsa en el Consell por la destitución fulminante de Mireia Mollà como consellera de Agricultura, la tramitación de los presupuestos de la Generalitat emerge como el gran test de estrés del Botànic. El gobierno valenciano ha sacado adelante sus cuentas los siete años que lleva en el poder (solo el último año se retrasó unos días) y no hacerlo ahora transmitiría una imagen de fractura interna que tendría difícil encaje con el mensaje de ejecutivo "cohesionado" que se ha insistido en proyectar desde la salida de Mollà.

De momento no hay fumata blanca, pero el objetivo es alcanzar un principio de acuerdo este mismo viernes que sirva para escenificar el pacto político y por eso este jueves se han intensificado las reuniones entre socios. Fuentes de la Conselleria de Hacienda aseguran que la negociación está "encauzada" e insisten en que el objetivo de Arcadi España, que quiere presentar las cuentas "en tiempo y forma" en su primer ejercicio como máximo responsable de las cuentas públicas, sigue vigente. Es decir, el lunes 31 de octubre como muy tarde.

En Compromís van un poco más allá y ya dan por seguro que el acuerdo político se podrá anunciar el viernes. El optimismo lo atribuyen al "acelerón" que afirman fuentes del partido que ha dado este jueves la negociación. En ese sentido, señalan que Arcadi España ha visitado este jueves la sede de la vicepresidencia primera que ostenta Aitana Mas y que los encuentros entre negociadores han sido "constantes".

Así las cosas, la hoja de ruta todavía es viable pero obliga al Consell a exprimir el calendario al máximo. De hecho, se prevé una noche larga en la conselleria de Hacienda poder avanzar en el pacto y que este viernes se pueda confirmar el acuerdo. Asimismo, quedaría por delante un fin de semana de reuniones y ordenadores trabajando a pleno rendimiento en el volcado de datos.

Presupuesto expansivo

Al margen del problema de los tiempos, los negociadores deben cuadrar las cuentas y fijar prioridades. Arcadi España es reacio a incluir la segunda partida reivindicativa que exigen los socios (otros mil millones a añadir a los habituales 1.300 millones por la infrafinanciación de la C. Valenciana), lo que complicaría satisfacer a todos los departamentos.

El entorno de la vicepresidenta Mas asegura desconocer si finalmente se incluirán o no esos millones adicionales, pero sí que avanzan que los presupuestos serán expansivos "dentro de los límites" que marca la coyuntura macroeconómica actual.

Desde la vicepresidencia segunda que dirige Héctor Illueca apuntan que los tres ejes principales están definidos: empleo, transición energética y vivienda. De momento, no hay acuerdo, pero se está en ello y el mensaje que traslada no es de conflicto. Con todo, fuentes de este departamento califican de "anómalo" que la comisión política para las cuentas no se haya reunido desde el sábado último y se esté dando como próximo el acuerdo.