El calor frena la venta de ropa de abrigo en València

A cuatro días de entrar en el mes de noviembre, las temperaturas máximas en la Comunitat Valenciana siguen marcando registros muy por encima de los valores normales para esta época. En Elx, se rozaron este miércoles los 32 grados, y ayer anotaron los 29,2 grados en Atzeneta del Maestrat. Las noches tampoco están dando un respiro en muchos puntos del territorio valenciano. En Morella, se ha batido récord con 20 grados de mínima esta semana. Y, de momento, las previsiones de los expertos en climatología apuntan a que la situación se va a mantener así por unos días más.

No extraña, por tanto, que los valencianos y valencianas no hayan abandonado todavía la manga corta y parece que aún queda lejos el momento de llevar chaqueta y bufanda. Algo que está llenando las terrazas de bares y restaurantes, pero que afecta a las tiendas y establecimientos de venta de ropa.

"Este 2022, quizás más exagerado que en anteriores, pero también en los últimos años en general, hemos tenido muy buenas temperaturas en el inicio del otoño, lo que ha retrasado la compra de prendas de abrigo", afirma Pau Pérez Rico, director regional de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés.

Una sensación que comparte Joaquín Cerveró, portavoz en la Comunitat Valenciana de la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged). "La ropa de abrigo está prácticamente sin tocarse. Con las temperaturas que tenemos, los clientes no están pensando en comprarse prendas de invierno. Lo que se está vendiendo es más de entretiempo", apunta.

No es algo nuevo

También en los pequeños comercios están sufriendo las altas temperaturas, aunque no es algo nuevo para ellos. "Tenemos ropa de entretiempo, también hay gente a la que le gusta comprar con antelación. Es verdad que hace calor, pero nos vamos defendiendo. Cuando juntas esta situación con una sensación de incertidumbre, la gente retiene las compras", explica Isabel Cosme, presidenta del Gremio de Comerciantes Textiles de València (Grecotex).

Aunque defiende que la situación general del sector no es "tan mala" como se plantea, admite que la climatología no juega a su favor en estos momentos. "El problema de València no es que no vendas ahora las prendas de abrigo, nosotros podríamos aguantar un mes de octubre más extraño en cuanto a las temperaturas, el problema es que llegue un Black Friday o unas rebajas antes del frío. La temporada de invierno es muy corta", detalla. Cosme pide que se incentive el consumo, pero "con cabeza".

Desde la tienda Club de Moda Vistetot, Débora Pérez, su dependienta, reconoce que la venta de abrigo está siendo "floja" y, sobre todo, sacan productos para turistas o personas que viajan a zonas donde hace más fresco. "Con este tiempo loco, ha vuelto la manga corta", afirma. Rebeca Carrión, de Aloha València, recuerda que a estas alturas en años anteriores "ya había vendido más chaquetas".

De hecho, en algunos establecimientos, como en Brandi with love, todavía no tienen los jerséis y los abrigos más gordos, solo algún modelo puntual. "Hay días en los que la gente se anima porque parece que viene el frío, pero está complicado", declara Mercedes Iglesias, su responsable.

A la espera del frío

En este sentido, Eva López, vecina de València, afirma no haber hecho todavía el cambio de armario. "Parece que otoño y primavera han desaparecido ya", indica. Andrea Bernabéu, que pasea por el centro de la ciudad, tampoco ha comprado nada de temporada. "Ahora es tontería, no te aclaras con el tiempo", comparte.

Con todo, confían en que durante el próximo mes bajen las temperaturas. "En años pasados hemos tenido olas de frío en la segunda o tercera semana de noviembre y ahí la situación cambia radicalmente. Dicen que el frío es la mejor promoción que existe para animar las ventas", concluye Pérez Rico.