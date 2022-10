Isabel Alastrué cogió el metro en agosto para ir a una entrevista de trabajo en el barrio de Benimaclet (València). Tiene espina bífida y usa una silla de ruedas, y al llegar le dijeron que el ascensor no funcionaba. “La solución era ir a la siguiente parada y que allí me pusieran un taxi de nuevo a Benimaclet. Dije a los trabajadores que me subieran por las escaleras porque tenía mucha prisa, pero contestaron que no estaban autorizados. Al final llegué tarde a la entrevista de trabajo”, denuncia.

Desde ese día (que ella sepa) los ascensores de la parada de metro de Benimaclet están averiados, lo que le impide hacer vida normal. Esa fue la primera de muchas veces que se ha dado contra un muro.Aunque ella no vive en el barrio es un lugar que frecuenta cada semana, y desde agosto llegar allí se ha vuelto un calvario. “Imagínate que tengo que ir a trabajar y no para de pasarme esto”, reivindica. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) pone un taxi a los usuarios con discapacidad o movilidad reducida afectados en estos casos, pero Isabel explica que eso no es una solución real. Cada vez que sucede Isabel tiene que volver a coger el metro, llegar a la parada más cercana y esperar a que llegue el taxi que le vuelva a llevar de nuevo a la parada inicial. Y esto, hablando de taxis adaptados, es mucho decir porque hay muy pocos en València; “puedes llegar a la otra parada y estar 30 minutos esperando el taxi”, denuncia. "No quiero que me pongan un taxi. Necesito una solución real para coger el metro" Esta situación le afecta en su día a día y en todo tipo de paradas; “hace no mucho fue la parada de Ángel Guimerá la que no funcionaba, y me pasó lo mismo. Muchas veces opto por pedir un taxi yo porque es más rápido, y quedar para un café con una amiga me acaba costando 25 euros”, explica. "No puede ser que varios ascensores lleven desde agosto sin funcionar. Es como si de repente te impiden subir y bajar de tu finca". Teresa Navarro es Defensora de las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de València y explica que "debemos ser personas con las mismas oportunidades que cualquiera. Hay que ver soluciones porque no es normal que un ascensor funcione mal cada dos por tres". La respuesta de Ferrocarrils de la Generalitat Valencina es que está previsto que a principios de noviembre comiencen los trabajos de sustitución de los tres ascensores de la estación por unos nuevos eléctricos y con mayor capacidad mientras se estudia una solución definitiva para el problema. Las acequias y la accesibilidad La principal razón por la cual los ascensores de determinadas estaciones de metro no paran de averiarse son las acequias y acuíferos de la ciudad de València. En este caso se trata de la de Rascanya, que es la que pasa más cercana a la parada de metro de Benimaclet. FGV confirma que las filtraciones de agua que afectan también a fosos y escaleras (también producidas cuando llueve mucho) provocan que falle el mecanismo de los ascensores. "El aumento del nivel freático (el agua subterránea) debido a los importantes episodios de lluvia sufridos antes del verano ha ocasionado la entrada de agua en los fosos y una sucesión de averías de forma repetitiva en los sistemas de elevación", explica Ferrocarrils. En estos momentos FGV está trabajando con una "empresa especializada en el sellado e impermeabilizaciones de filtraciones de agua" para intentar eliminar la entrada de agua a los fosos, lo que permitirá "que nuestras instalaciones no queden fuera de servicio de manera habitual. Consultar la web antes de salir El caso de Benimaclet no es extraño, hace unas semanas este periódico relataba el caso de otro usuario que tampoco podía usar la parada de Patraix, de debajo de su casa, al estar el ascensor averiado. "En Metrovalencia te dicen que mires la web antes de salir, pero muchas veces vas con las prisas y se te olvida. Y tampoco puede ser que dependamos de que los ascensores no estén estropeados constantemente, porque de hecho siempre hay alguna estación con alguno roto", remarca Isabel. Aunque matiza que "València es una ciudad muy accesible donde se ha hecho un gran trabajo", todavía quedan reductos. Por ejemplo "hace poco la rampa del autobús no funcionaba, y eso es algo que también ocurre periódicamente", señala. Además "aún existen calles con bordillos excesivamente altos que te obligan a irte a la otra punta para cruzar. Incluso en pasos de cebra, que no cuesta nada arreglarlos", añade. FGV ha reconocido que ha contactado con la defensora de las personas con discapacidad para trasladar la situación y el esfuerzo que se está haciendo para solucionar el problema lo antes posible y de manera "satisfactoria", para que "los equipos de la estación de Benimaclet no se vean afectados por las filtraciones de agua".