Las previsiones para este puente de Todos los Santos son síntoma de la recuperación después de más de dos años con restricciones por la pandemia, pero todavía no alcanzan la tan esperada normalidad. Así lo evidencian las cifras arrojadas por la Asociación empresarial hotelera Hosbec y que confirman los resultados del sondeo realizado por Turisme Comunitat Valenciana. Los hoteles del litoral valenciano esperan una ocupación por encima del 75 % entre el sábado y el martes. Sin dejar de ser un "buen dato", se queda diez puntos por debajo de lo que sería habitual en esta época del año, alertan desde la patronal.

Eso sí, se superan con creces los números del año pasado. Según informa Turisme, la ocupación en la costa en los próximos cuatro días está 3,5 puntos por encima de la de 2021. Los dos destinos más importantes son la ciudad de València, con una estimación del 80,5 %, y Benidorm, con unas reservas del 80 %. Por provincias, en el litoral valenciano las previsiones rondan el 59,5 %; en Castellón, el 75,4 % para las noches del 29 al 31 de octubre; y en Alicante, sin incluir Benidorm, el 70,6 %.

El interior despunta

En cuanto al interior de la Comunitat Valenciana, los hoteles estiman una ocupación del 77,4 %. Una cifra que iguala la de 2021. En Castelló, las expectativas rozan el 90 % de reservas confirmadas (con un 86,6 %), mientras que en València y en Alicante se quedan muy por debajo, con un 72,6 % y un 69,8 %, respectivamente.

"Hay hoteles que colgarán el cartel de completo", asegura la secretaria general de Hosbec

"La ocupación en esta primera parte del puente, durante el fin de semana, va a ser mejor. Hay hoteles que colgarán el cartel de completo", afirma Nuria Montes, secretaria general de Hosbec. No obstante, recuerda que el 31 de octubre en muchos municipios es un día hábil laboral y escolar, y por tanto no todo el mundo podrá hacer puente. "No se va a favorecer tanto el movimiento turístico como si el festivo hubiera caído en lunes. Nuestra experiencia nos dice que cuando esto sucede los índices de ocupación se elevan", detalla.

Desde la patronal hotelera valenciana también confían en el "tirón" del mercado internacional, que en València y Benidorm representa entorno a un 50 % de las reservas, y en el de última hora, sobre todo a nivel nacional. "El balance de 2022 será el de la recuperación, en el que dejamos atrás la pesadilla de la covid, después de 24 meses consecutivos de drama. Pero no será un año en el que podamos decir que hemos recuperado la normalidad", concluye.

Desde la restauración, esperan "que la climatología acompañe"

Por parte de la restauración, desean "un buen funcionamiento del puente y que la climatología acompañe". "El contexto actual hace que las familias tengan menos capital disponible y, por tanto, hay menos flujo de consumo en el ocio y la restauración, pero desde la pandemia es el primer año que se recuperan todas las celebraciones típicas de Todos los Santos y Halloween", destaca Manuel Espinar, presidente de la Federación de Hostelería de València. De cara al 1 de noviembre, esperan que las reuniones familiares propias de ese día traigan consigo "bastante movimiento del cliente local".

Cuatro millones de desplazamientos

Un movimiento, también de vehículos, que ha previsto la Dirección General de Tráfico (DGT) para las carreteras valencianas. Según sus cálculos, este puente habrá 1.386.000 desplazamientos de largo recorrido, que suponen el 21 % del total nacional. A estos se suman los más de tres millones (3.135.000) de corto recorrido, apuntan desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, de los que 1.650.000 corresponden a la provincia de València, 990.000 a la de Alicante y 495.000 a la de Castelló.

Con todo, la DGT ha activado un dispositivo especial, desde las 15 horas del viernes y hasta las doce de la noche del 1 de noviembre, para regular y vigilar el tráfico. Una operación para la que se han aumentado los medios humanos y materiales "con el fin de garantizar la seguridad y fluidez de la circulación en las vías interurbanas". Teniendo en cuenta, además, que llega el cambio al horario de invierno.

En este sentido, Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, ha aconsejado a los conductores que “la madrugada del domingo, y para ser más visibles, aquellos vehículos que no dispongan de luces de conducción diurna, lleven encendido el alumbrado de cruce mientras circulan durante el día”.

Siete veces más billetes de tren

Además de las carreteras, el flujo de viajeros que llegan a la Comunitat Valenciana en tren se ha disparado. Los datos recogidos por la plataforma de venta de billetes de tren y autobús, Trainline, señalan que la ciudad de València ha multiplicado por siete las reservas para este puente, respecto al del año pasado. En porcentaje, el crecimiento es del 602 %.

Con estas cifras sobre la mesa, Renfe ha anunciado que reforzará la oferta con 12.000 plazas adicionales en trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia con origen y destino la Comunitat Valenciana durante el puente. En concreto, se ofrecerán "7.500 plazas adicionales en ambos sentidos" para los AVE, Avlo e Intercity que unen València con Madrid. Para ello, concretan desde el Ministerio de Transportes, se ha incrementado el servicio de 21 trenes en doble composición.

Además, los pasajeros que viajen desde o hacia Alicante "contarán con 1.500 plazas más por la programación de cuatro trenes". En cuanto al Corredor Mediterráneo, añaden, la oferta se haincrementado en "3.000 plazas extra de los diez trenes que circularán estas fechas".

Por el aire, la programación de Aena en los aeropuertos de Manises-València y Alicante cuenta con más de mil vuelos entre el sábado 29 de octubre y el martes 1 de noviembre. El día con mayor volumen de viajes es el propio sábado, con 336 vuelos en Alicante y 180 en València.