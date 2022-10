«els de barcelona no se’n recorden, de nosaltres, més que a l’hora de la retòrica»

València, 7 [agost 1950]

Benvolgut Sanchis:

Dissabte, en arribar a casa, em vaig trobar amb la teua carta, i vaig dedicar la tarda d’ahir a contestar-te. Admira’t: vaig escriure’t dos folis, per una cara, a màquina, a un espai. Avui els he rellegits, i he decidit no enviar-te’ls. ¿Per a què? Era –no podia ésser una altra cosa– un nou, o el mateix, viatge entorn al nostre anecdòtic problema. Simplement tractava d’aclarir allò que diríem la meua actitud personalíssima davant l’amarga baralla dels valencianistes. Ben mirat, escriure-ho, ha tingut per a mi un saludable efecte catàrtic, com ho anomenarien els freudians; m’he alliberat, en efecte, de la preocupació interior que suposava, per a mi, no poder dir clarament algunes coses sobre la qüestió. No poder-les dir per algunes raons: per temor a ferir els prejudicis d’algun bon amic, per convenciment de llur ineficàcia, perquè no m’agraden les discussions violentes (que segurament suscitarien), per… ¿I per què havia de complicar-te la vida, a tu, benaventurat, que pots donar gràcies a Déu per viure lluny d’aquesta molèstia quotidiana? Crec que més val deixar-ho estar. Segurament el grau de tensió de les hores d’ara no podrà ésser ja pitjor superat. Només falta que un dia, qualsevol dia, dos senyors es canvien unes abundants racions de bocinades, perquè els projectils verbals que s’utilitzen provenen de les zones menys urbanes de l’idioma, com si diguéssem de la banlieu, dels ravals de la llengua. Total: que el temps s’hi perd miserablement. I que no pot haver solució perquè, en el fons, no hi ha ganes que la hi haja. Però parem el carro, perquè si m’embale és probable que et reproduesca ara tot allò que et vaig escriure i que no et vull enviar.

Sí que m’agradaria que fesses tu la nota d’Occident sobre el moment literari actual de València. Primer, perquè la teua posició és d’una independència envejable, compaginada amb una coneixença “interior” de la matèria a tractar, cosa que no podien tenir ni Dolç ni Ferreres. (Crec que Ferreres arribà a qualificar Almela de floralista, i ara Almela, en fer-li retret d’haver anat a collir la rosa de Museros, ha contestat amb una justificada ràbia reprimida: “Com que m’han dit floralista, no he volgut deixar en mal lloc qui ho ha dit...”.) Segon, perquè ja n’hem parlat prou els interessats. I terç, perquè convé no deixar perdre ocasió de parlar de València a Barcelona, ja que la gent d’allà no se’n recorden, de nosaltres, més que a l’hora de la retòrica, quan fa tan bonic, tan patriòtic, dir: “Catalunya, i les terres germanes de València i Mallorca...” Hem de procurar que s’interessen una mica més per nosaltres.

I també m’agradaria publicar els poemes que et vaig enviar ¿Però on? Havia pensat fer-ne una edició de cinquanta exemplars amb el títol de Poemes per a paper d’estrassa, sobre aquesta mena de paper, tal com l’empren –o l’empraven, quan jo era petit i anava a fer “recaos”– els botiguers, sense retallar ni relligar, els plecs cosits amb un cordellet. Però no sé si els senyors de la impremta els trobarien massa subversius i hi posarien dificultats. I segons els diners que em demanassen. (En aquesta edició, Miquel no voldria que anassen ni la seua torre ni el seu L+D.)

Moltes gràcies pel cartell dels Jocs Florals. Justament, amb la teua carta en vaig rebre una altra del Secretari de la Comissió, amb uns quants exemplars del cartell. Jo hi envie alguna cosa, i vull veure si Casp n’envia alguna altra també. Aquests Jocs Florals de l’exili em són francament simpàtics, per les circumstàncies en què es fan i pel que signifiquen. A més, tenen una tradició ben respectable. Perquè entre els poetes premiats als darrers anys figuren Carner i Bartra.

En fi, acabe. I no et preocupes, que ja et dedicaré algun poema, el primer que faça i siga escaient. Ara estic acabant la “Criatura dolcíssima”.

Una abraçada,

J.Fuster

