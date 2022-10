Esther González Jiménez: "Hay que animar a las familias a hablar del suicidio y no ser analfabetos emocionales"

¿Por qué ha aumentado la cifra de autolesiones o ideas suicidas entre el alumnado? En la C. Valenciana se han duplicado los avisos de los centros educativos en un curso y se han triplicado desde antes de la pandemia, según la Conselleria de Educación.

Hablar de porcentajes o ‘pandemia’ de suicidios me parece muy osado, porque en España solo hay un registro oficial, el de muertes por suicidios. No me gusta alarmar, pero sí que es una realidad el aumento de las derivaciones a las unidades de salud mental infanto-juvenil. Les ha afectado la pandemia, como a todos —el cambio de rutinas; nuevas formas de estudio; pérdida de familiares; cambio de situación económica...— pero los niños y adolescentes tienen menos recursos emocionales para aceptarlo.

¿Hay ideas suicidas o autolesiones en edades cada vez más tempranas?

Pensar en la muerte o tener en algún momento ideación suicida es muy propio en estas edades y forma parte del proceso de maduración, no debe preocupar salvo que se convierta en algo recurrente. Hay estudios que dicen que en torno al 60 % de los adolescentes pueden pensarlo de manera transitoria. Pero eso dista mucho de que tengan intención de hacerlo. Suele haber un proceso en el que se sopesa la idea y se olvide, pero en algunas ocasiones prospera y hay una situación de riesgo.

¿Cuándo debe preocupar?

Hay bastantes señales de alerta, verbales o no verbales. Interesarse por la muerte cuando no les llamaba la atención; hacer comentarios negativos reiterados sobre ellos su vida o su futuro; cambios repentinos de conducta; aislarse; dejar aficiones; bajar el rendimiento escolar; descuidar el aspecto personal; estar irascible; somatizar; problemas físicos (digestivos, cansancio...); autolesionarse; consumir sustancias; pasar mucho tiempo en las redes sociales y buscar información... Son muchísimas.

¿Los centros educativos pueden servir de ‘detectores’, por ser donde más horas pasan?

Por supuesto. Hay que intervenir lo más pronto posible y los profesionales que están más en contacto con ellos pueden servir como detectores, como gatekeepers (porteros); son fundamentales. Como se hace en acoso escolar, también se debe formar a sus iguales, otros adolescentes.

¿Hay muchos mitos y tópicos que dificultan la detección? Por ejemplo, pensar que los niños nunca harían algo así.

Ese es uno de los mitos: minimizar los problemas de estas edades, pensando que exageran, pero los problemas no es lo que son de manera objetiva, sino cómo uno los siente. Otro de los mitos es que lo hacen para llamar la atención; o asociar las autolesiones con problemas de salud mental, que puede ser uno de los factores de riesgo, pero no es causa-efecto; o pensar que solo sucede en población en situaciones complicadas o familias desestructuradas. En la asociación en la que acompñamos el duelo, la mayoría de casos son familias de nivel medio o medio alto y con estudios. Le puede suceder a cualquiera.

¿Tienen las redes sociales un papel clave cuando ya hay ciertas ideas en mente?

Sí, es como los trastornos de conducta alimentaria: buscan información, grupos donde se hable de estos temas... Se manejan por las redes mejor que los padres o los profesionales y llegan a sitios que nosotros no encontraríamos, como la ‘web profunda’ y foros que no se ven en una primera búsqueda.

En muchas casas aún existe el tabú y el medio de dar ‘ideas’ a los niños si se habla del suicidio...

Es otro de los mitos más arraigados: que hablar de suicidio puede inducir a hacerlo, cuando es más bien al contrario: si se hace de forma cuidadosa, puede facilitar la comunicación y que una persona que está mal se ‘abra’ y sea ayudada. Hay que animar a las familias a que hablen de estos temas, pero no estamos entrenados en todo lo que tiene que ver con la gestión de emociones y aspectos íntimos, ni los niños ni la generaciones anteriores. Somos analfabetos a nivel emocional y eso paraliza a la hora de abordar estos temas, porque no se sabe cómo hacerlo. Creo que cada vez los padres están más pendientes y a veces incluso se van al otro extremo y patologizan cosas y crisis que pertenecen a la experiencia vital.

Como ha dicho anteriormente, todo pasa por tener herramientas y recursos para gestionar diferentes situaciones...

Sí, la base son los factores de protección. Si alguien ya tiene ideación suicida o lo ha intentado, algo ha fallado y hay que reparar lo dañado. Por desgracia actuamos cuando ocurre algo, nos queda mucho camino en prevención, sobre todo en salud mental.

¿Campañas como la nueva Som imprescindibles, de la Conselleria de Educación, funcionan? ¿O sería mejor invertir en otros recursos?

Son cosas que se complementan. Hay que visibilizar y hablar de manera seria y comprometida del bullying, las autolesiones, la ideación suicida... pero si detrás de las campañas no hay una estructura que dé soporte a la demanda que pueda activarse, tenemos un problema.