De los logros para l’Albufera a las polémicas por los burros o su ausencia en los fuegos

«No pintaba nada absolutamente allí». La frase la lanzaba la aún consellera Mireia Mollà el pasado lunes en la comisión de medio ambiente de las Corts. Acudía para hablar de su gestión en materia de incendios forestales y explicar su ausencia en los desastres de Bejís y Vall d’Ebo, que arrasaron más de 24.000 hectáreas de monte. E iba más lejos al enfatizar que haberse presentado en el escenario del fuego le parecía hasta «indecente». Era su última intervención al frente de la cartera de de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica antes de la llamada de teléfono de Aitana Mas que ponía fin a su etapa de tres años y cuatro meses en el Botànic II.

Críticas de la oposición y reproches velados de los socios

Su «desaparición» en agosto, cuando las llamas calcinaban de forma virulenta parte del patrimonio forestal valenciano, suscitó no pocas críticas entre los grupos de la oposición, especialmente de la diputada Elisa Díaz (Partido Popular). Pero también hubo reproches de sus socios de gobierno. El lunes aseguraba que ella no tenía que dar «ninguna orden» en emergencias y no quería «molestar». Aunque las labores de extinción recaen en el departamento de la consellera de Justicia y Gobierno Interior Gabriela Bravo, la prevención de incendios era competencia de Mollà. Algo que le echaron en cara PP y Ciudadanos.

La asignatura pendiente de las herramientas de usos y gestión

El periplo de Mollà en el gobierno valenciano se cierra con numerosos proyectos impulsados por su equipo, pero aún pendientes de resolución. Es el caso de dos herramientas imprescindibles para el funcionamiento del Parc Natural de l’Albufera: el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan de Usos y Gestión. Una promesa de la anterior titular de la conselleria, Elena Cebrián, que tampoco pudo cumplir. Mollà asegura que las deja encarriladas para su aprobación. Sí logró desatascar el nombramiento de la directora del parque, María Sahuquillo, tras quince meses.

Reclamación al Gobierno para lograr un caudal fijo del Xúquer

Entre los logros de Mollà al frente de la cartera ambiental está la paulatina recuperación de l’Albufera, con una persistente reclamación al Ministerio para la Transición Ecológica para conseguir un caudal ambiental fijo. Con Sergi Campillo, vicealcalde de València, fue siempre de la mano para exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar agua en calidad y cantidad. Los aportes de este verano desde la Acequia Real del Júcar han permitido recobrar la transparencia que no se veía desde hace medio siglo. Cabe destacar también el impulso al proyecto del futuro colector Oeste y una depuradora en l’Horta que frenarán los vertidos al lago, así como el nuevo plan de gestión de la paja del arroz.

Cambio Climático, Economía Circular y Bienestar Animal

Mollà se va con el regusto de haber impulsado las leyes de Cambio Climático y Bienestar Animal que preveían impuestos verdes para el que más contamine o una mayor protección para las mascotas. Aunque aprobadas desde el Consell, falta salvar el escalón legislativo. Idéntica es la situación de la Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular, que decayó en la anterior legislatura con las enmiendas ya pactadas al convocarse elecciones anticipadas.

Suspenso en la implantación de plantas solares y descarbonización

La Comunitat Valenciana suspende en implantación de energías limpias, como ella mismo admitió hace dos semanas. Su departamento mapeó el territorio para facilitar el desarrollo de las plantas solares sin que ello tuviera impacto ambiental. Mollà señaló en público a Política Territorial y Economía Sostenible como responsables de la parálisis.

Diez equinos muertos en el en el Desert de Les Palmes

Su momento más complicado como consellera. Una experiencia promovida desde la dirección del Parc Natural del Desert de Les Palmes para ayudar en la prevención de incendios acabó con la muerte de hasta diez burritas, con evidentes signos de abandono. Algo que le costó el cargo al entonces director general de medio natural, Benjamín Pérez. Mollà trató de esquivar la responsabilidad y sostuvo desde el primer día que nunca tuvo noticias de lo que estaba ocurriendo hasta que ya era tarde. La Fiscalía de Castellón abrió diligencias y trasladó la causa al juzgado tras apreciar un posible delito de maltrato animal.

Plan de reforma para evitar olores y molestias a los vecinos

Estuvo con la Asociación de Vecinos de Pinedo en la mañana del lunes para explicar las inversiones de 34 millones de la Generalitat en la reforma de la estación depuradora. Era su última reunión de trabajo antes de acudir a las Corts.