La clínica siempre sale ganando ante un tratamiento de larga duración ya que o percibe el dinero al contado por parte del paciente o lo hace de igual manera por parte de la financiera, si el usuario no dispone de la cuantía que le exigen para llevar a cabo las intervenciones y opta por realizar el pago en cuotas más económicas. Sin embargo, si no se abona la cuantía no se inicia el tratamiento. Ahora bien ¿y si el tratamiento se queda a medias, hay mala praxis, o no se finaliza? Eso fue lo que le ocurrió a miles de afectados por el fraude de iDental (y más tarde, de Dentix) que, cinco años después, siguen peleando en los juzgados la devolución de su dinero.

Cinco años sin dientes tras la estafa de iDental Por eso, desde la Unión de Personas Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE) exigen que se modifique la legislación para "poner trabas a que el empresario pueda percibir el importe íntegro antes de iniciar tratamientos caros y de larga duración en temas sanitarios (es decir, en tratamientos dentales y estéticos). Ni por un pago al contado del usuario ni mediante un contrato de financiación externo ya que eso le permite coger el dinero y cerrar la persiana. Lo hemos visto demasiadas veces y nada ha cambiado para evitar que estas prácticas sigan ocurriendo. Hay que modificar este tipo de contratos para garantizar que el usuario pueda reclamar y conseguir los importes abonados en casos de mala praxis, así como en retrasos, cancelación o suspensión de los tratamientos porque estamos hablando de salud". Así lo asegura el secretario de la UCE, Vicente Inglada, tras explicar que ni la Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ni la Ley de Contratos de Créditos al Consumo cubren ese agujero de la legislación. "La salud no es un negocio y deberíamos extremar los controles. Necesitamos regular este tipo de contrataciones para impedir que se pague al contado o que la empresa reciba el dinero íntegro de la financiera. Si no aprendemos de los errores y no tapamos los vacíos legales los fraudes se repiten. Y existen grandes timos en estética y en odontología", añade Inglada. Una de las 120.000 personas afectadas en la Comunitat Valenciana por iDental, conocida como reina del low cost odontológico, fue Rosa Huertas, una mujer que contó en Levante-EMV el calvario de vivir un lustro sin dientes y los serios problemas de salud que eso le ha causado. La mujer pagó 10.000 euros por un tratamiento que se quedó a medias. La mujer contó su caso en medios de comunicación, se manifestó ante la clínica cerrada, interpuso la pertinente denuncia, se sumó a la macrocausa nacional y, aún así, sufrió el desamparo de la Administración, por un lado y de la justicia, por otro, ya que la única vía judicial con recorrido se está investigando en la Audiencia Nacional contra la cúpula de iDental que está acusada de graves delitos como "administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública". El proceso judicial va para largo y no garantiza que los afectados recuperen su dinero, según aseguran expertos jurídicos consultados pro este diario ya que "lamentablemente estos empresarios cuentan con una maquinaria jurídica a su favor para demorar el procedimiento todo lo posible mientras buscar resquicios legales para poner a salvo sus bienes, no sea que deban responder con su patrimonio, algo que tampoco es sencillo". Como Rosa Huertas hay miles de personas. En la Comunitat Valenciana y en toda España. Sin embargo, nada ha cambiado para que un fraude similar no vuelva a ocurrir. Ni ha cambiado la legislación para regular la apertura este tipo de clínicas, tal como solicitaron las asociaciones en defensa de los consumidores conforme estallaron los escándalos, ni hay visos de que eso vaya a ocurrir. Por eso, desde la Unión de Personas Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE) exigen a la Administración la creación de una figura de control, asesoramiento y acompañamiento en casos como el de Rosa. "En temas de salud como el de esta mujer, la Administración debe ser vigilante y no abandonarla. Al final se ve incluida en una macrocausa que está en la Audiencia Nacional y ella precisaba de una atención bien diferente. Hay casos y casos y el de esta mujer es indignante porque su abandono a todos los niveles es vergonzoso. Cuando la salud está en riesgo, el usuario debe ir al hospital, a urgencias. Y reclamar por vía judicial su caso, de forma individual. Le ha faltado asesoramiento y nos preocupan los miles de casos que habrá como el de ella y que nadie cambie para que causas similares no se vuelvan a producir".