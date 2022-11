Los 402 millones de euros que conforman el presupuesto de la Conselleria de Vivienda tienen un objetivo claro: facilitar el acceso al alquiler. O dicho de otra manera: que alquilar un piso no se convierta en un bocado imposible de asumir a los salarios. El bono joven y el incremento del parque público estiran un 12 % las cuentas de la Vicepresidencia Segunda respecto a 2022 (cuando ya se vivió un aumento del 73 %) en la que se encuentran las competencias de vivienda, 45 millones más para intentar enfriar el mercado y aliviar la escalada de precios en el sector inmobiliario.

En este objetivo, y con la ley estatal en el cajón de la disputa política entre los socios de gobierno para intervenir los precios del alquiler, el área que dirige Héctor Illueca apuesta por la adquisición y construcción de vivienda pública como una alternativa habitacional, no solo para la compra-venta, sino también para el alquiler social. En la apuesta por la vivienda pública como atenuante del suflé de precios, esta conselleria destinará casi 90 millones (89,5) en diferentes actuaciones en este sentido. Entre estos proyectos aparece la torre de viviendas de Sociópolis, abandonada desde hace una década.

Este nuevo aumento supone aderezar al tejido normativo impulsado desde el departamento con partidas económicas concretas porque la primera sin la segunda es solo una muestra de intensiones. En concreto, para el próximo año se destinarán 38'7 millones de euros para la ampliación del parque público, ocho millones más que en 2022, donde ya se vivió un importante incremento. Así, también se establecen 31 millones para el fomento de nuevas promociones de protección oficial para alquiler social así como 16,5 millones para regeneración urbana y rehabilitación de este tipo de viviendas.

A ello se añaden las medidas para afrontar la crisis económica y social a partir de ayudas, especialmente a los más jóvenes, que buscan su primer alquiler y que se topan con unos precios inalcanzables para sus salarios. En este sentido, el departamento autonómico prevé destinar más de 65 millones de euros en este tipo de estímulos: 24,3 millones en ayudas al alquiler; otros 25,1 millones para la emancipación juvenil con transferencia de fondos estatales y otros 15 millones para hacer frente a casos de emergencia habitacional.

Pero el mercado del alquiler no es el único ámbito en el que prevén actuar las cuentas de la conselleria. La otra pata del departamento está centrada en la transición energética, la rehabilitación y regeneración urbana. Es por esta vía por donde el departamento prevé destinar 113,7 millones de euros de fondos europeos (prácticamente la misma cantidad que el año pasado). Para ello, la Vicepresidencia Segunda ha presupuestado 60,9 millones para la rehabilitación integral de barrios y otros 63,9 millones para rehabilitar edificios.

Duplicar sus cuentas

Si se miran las cuentas globales de este departamento, al que se le dio a inicio de legislatura la envergadura de conselleria, ha conseguido en cuatro años duplicar su presupuestos: de los 167 millones que tenía este área en 2019 a los 402 para 2023. La concienciación por los problemas del alquiler más la llegada de los fondos europeos y estatales y haber hecho de la política de vivienda una bandera han impulsado a la principal conselleria de Unides Podem en estos cuatro años.

No obstante, el incremento en esta legislatura no impide que para buscar el global de este área en la clasificación general haya que mirar hacia la parte baja de la tabla. Actualmente es la antepenúltima, superando solo a la Conselleria de Participación, Transparencia y Calidad Democrática (también en manos de UP) y a Presidencia. Su todavía novedad como conselleria independiente y la falta de funcionarios propios le penalizan aunque el ascenso es fulgurante. Y lo seguirá siendo en caso de un Botànic III.