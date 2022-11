Es habitual en muchas zonas de España llegar a superar los 25 e incluso los 30 grados en octubre, pero no lo es llegar de forma tan persistente. Resultan en mi opinión mucho más sorprendentes las temperaturas mínimas alcanzadas en muchos lugares, muy por encima de los 20 grados. Es completamente cierto que hemos tenido un mes de octubre de récord en los registros en casi toda España y es lo que se debería decir en la prensa: “Hemos tenido el es de octubre más cálido desde que hay registros”, que no suelen ir mucho más allá de 1950, pero la prensa no debe decir que estamos teniendo el mes de octubre más cálido de la historia, porque la historia es “algo” más larga. Es cierto que se asocia a la fecha de “Todos los Santos” el cambio de armario y el estreno de la ropa de abrigo, pero en muchas partes de España, sobre todo cerca del Mediterráneo, el frío de verdad no viene hasta al menos diciembre y, no nos engañemos, en muchos lugares no va mas allá de dos semanas en pleno invierno. Eso no quita que sea verdad que los veranos se alargan y los inviernos se acortan. Es cierto que los comerciantes se quejan de la falta de frío porque les acorta la temporada de ventas, pero no es menos cierto que estamos ahorrando en muchas partes de Europa mucha energía por el retraso en la llegada del frío. Por cierto, convendría que nos adaptáramos mejor al tiempo que hace cada día y no nos empeñáramos en llevar la ropa en función del calendario. Es verdad que mueren y pueden morir miles de personas en el mundo por el aumento de las temperaturas y otros eventos extremos asociados al cambio climático, pero no es menos cierto que también se puede reducir el número de muertos por bajas temperaturas y que la contaminación mata a miles de personas en todo el mundo sin la necesidad de asociarla a la subida de temperaturas. Por último, es cierto que los medios se hacen eco de noticias científicas que hablan de todo esto, siempre más asociadas al calor que al frío, pero también lo es que dan pábulo a noticias acientíficas de previsiones estacionales de cabañuelas en virtud de un presunto acierto de Filomena que nadie ha encontrado y que los centros oficiales sí advirtieron cuando se puede hacer de verdad, es decir, una semana antes. Y luego algunos se extrañan de la pérdida de credibilidad de la prensa.