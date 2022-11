Carlos Morán: "Es esencial hacer efectivo que no hay lugar en el sacerdocio para quien abuse de un menor"

El decano del Tribunal de la Rota, Carlos Morán, ha sido uno de los conferenciantes del Congreso Internacional «La Reforma del Derecho Penal Canónico» de la Universidad Católica de Valencia (UCV). Defiende que la concesión de este privilegio «tiene que ver mucho con el peso que la Iglesia que camina en España ha tenido en la historia eclesial, sobre todo a partir del siglo XVI, tras el Descubrimiento de América».

Hace un tiempo leí a un historiador afirmar en un medio online que durante el franquismo «anular el matrimonio era algo reservado a las élites pudientes», y que «con la Transición y la ley del divorcio del 81 los privilegios se socializaron».

Lo que afirma ese historiador es una solemne estupidez que solo expresa los posicionamientos ideológicos de alguien que escribe sin ninguna base científica. Aseveraciones como esa son tonterías, idioteces que casi no merecen contestación. Los miles y miles de fieles que han pasado por las jurisdicciones de los distintos tribunales eclesiásticos en España, y el nuestro en particular, pueden atestiguar cuál es la realidad. Por ejemplo, de 2000 a 2015 los jueces de la Rota dictaron cerca de nueve mil sentencias y no creo que haya ningún implicado cuya experiencia tenga que ver con los costes económicos, entre otras cosas porque las tasas de muchos tribunales se han suprimido y las del nuestro son muy limitadas. La relación entre circunstancias ‘económico-patrimoniales’ y administración de justicia en la Iglesia está más que superada.

¿En qué consiste el día a día de un juez de la Rota?

Es algo similar a la Audiencia Nacional, que se creó para liberar de responsabilidad a los tribunales ordinarios y garantizar su independencia. La Rota cumple esa función de tribunal nacional penal de facto para liberar, entre comillas, a muchos obispos y atender mejor a las víctimas.

En los últimos años su tribunal ha debido ocuparse de un buen número de casos relacionados con los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y laicos que desempeñan su labor profesional en la Iglesia.

Los abusos son una lacra social: más del 80 % de estos delitos se producen dentro del marco de la familia. Afecta, de la misma manera, a muchas instituciones, incluida también la Iglesia. Para conocer la verdad, hacer justicia y reparar el daño en los casos de abuso sexual, como en el resto de delitos, la herramienta que se ha dado la sociedad moderna es el derecho. Por eso la Iglesia también debe echar mano de sus mecanismos jurídicos y procesales frente a estos casos. Es cierto que hay otras aproximaciones necesarias cuando se habla de abusos a menores, al margen de la jurídica, como la pastoral, la terapéutica, la ayuda psicológica o el acompañamiento; pero la aproximación del derecho es la imprescindible.

¿La Iglesia ha realizado cambios con ese objetivo?

Algunos de los mecanismos jurídicos de la Iglesia se han ido purificando, pero todos insisten en la idea repetida desde Juan Pablo II a Ratzinger o Francisco de que no hay lugar en el sacerdocio para quien abuse de un menor.