Cada valenciano recibirá 250 euros más en gasto social el próximo año. No, no hay que buscar entre los bolsillos ni en la cuenta corriente ni ir a los servicios públicos a reclamar ese extra que supondrá la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para 2023. El aumento es en general, sobre todo el conjunto de la población, con más de 18.300 millones en Sanidad, Servicios Sociales, Educación, Vivienda y Empleo para el próximo año, que harán que a cada valenciano le corresponda, de media, 3.628 euros. Insistimos, no buscar una transferencia por este importe.

Las cuentas que presentó el lunes el Ejecutivo autonómico elevarán de nuevo las partidas de corte social. Son aquellas que se corresponden con los servicios públicos básicos que presta la Administración autonómica. Es cada euro que va destinado a sanitarios, profesorado o dependencia. Y para los próximos doce meses el Consell espera gastar otros mil millones más en este apartado que hace un año. Son casi el doble que en 2015 cuando el último presupuesto elaborado por el PP en los estertores de la crisis económica se cifraba en 10.482 millones. El incremento para el próximo curso tiene una destacada novedad: superar el umbral de la media estatal. Según los presupuestos que se han ido conociendo hasta ahora, las comunidades autónomas destinarán en 2023 una media de 3.585 euros por habitante en partidas sociales. Esto supone que la Comunitat Valenciana invierta 43 euros más por persona en estas prestaciones que en la media estatal, un cambio respecto a las clasificaciones históricas donde la media nacional aparecía como un techo imposible de superar. De hecho, el año pasado, la entonces vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano, Mónica Oltra, justificó la incorporación de la partida ficticia de los mil millones porque ni aún así la Generalitat conseguía converger en el gasto con el resto de autonomías. El problema, especificaban tanto Oltra como el conseller de Hacienda, Vicent Soler, era que la falta de financiación por parte del Estado la que limitaba estas posibilidades frente a autonomías como Cantabria o Extremadura, más beneficiadas por el reparto y que continúan por encima en la tabla con un gasto social de 4.194 y 4.505 euros por persona. Ni qué decir Navarra y Euskadi con el régimen foral: 4.725 y 4.314 euros por habitante. La situación se ha dado la vuelta presupuesto tras presupuesto. La recuperación vivida en los últimos años, el aumento de los fondos estatales y europeos así como el esfuerzo en estirar al máximo los corsés financieros han permitido el incremento sistemático de las partidas sociales. Sanidad tiene hoy un 50 % más de gasto que hace ocho años, Educación cuenta con 2.000 millones más y el área de servicios sociales casi triplica a la de hace dos legislaturas. El Consell presenta un presupuesto récord de 28.438 millones Sin embargo, en el Ejecutivo valenciano no tienen por qué cantar victoria con el umbral superado. La media estatal se incrementará en las próximas semanas conforme Asturias, Aragón, Murcia y Cataluña, las cuatro autonomías que no han aprobado sus presupuestos, presenten sus cuentas con previsible incremento de la inversión en estos ámbitos. Asturias, de hecho, se caracteriza por estar en los puestos altos en recursos sociales mientras Murcia, aquejada también por la financiación estatal, se encuentra a la cola. A falta de los datos de estas últimas cuatro autonomías, lo que sí que ha quedado patente es que en los últimos años el gasto social por habitante en la Comunitat Valenciana ha convergido hacia la media estatal situándose próximo a la cuerda del umbral estatal. De hecho, un informe de la Asociación de las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señalaba que entre 2019 y 2021, los años de la pandemia, la Comunitat Valenciana había sido la que más ha invertido en prestaciones sociales.