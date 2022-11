Cambiaron la mitad de los consellers, dos de los tres portavoces de los grupos parlamentarios botánicos en las Corts y una guerra en la frontera de Europa sacude la economía y, sin embargo, pese a los terremotos internos y externos, el Botànic mantuvo una novedad de 2021 para este 2022 cambiante: la comisión política para negociar los presupuestos. Eso sí, su papel en esta ocasión se resume con decir que se han reunido en cinco ocasiones y la última con sus siete miembros fue cinco días antes de cerrar el acuerdo definitivo de las cuentas.

Los principales actores que han participado en la mesa de negociación avalan su funcionamiento. A las pruebas de los presupuesto aprobados en tiempo y forma se remiten. No obstante, su funcionamiento no ha estado exento de las alteraciones vividas en el Gobierno valenciano. La participación del conseller de Hacienda, Arcadi España, presidiendo esta comisión ha sido el principal cambio, caminando hacia un modelo híbrido entre el del año pasado (donde Hacienda no tenía peso) y el de los anteriores, donde cada conselleria negociaba con el titular de las arcas públicas de manera independiente.

Las tres patas que componen el Botànic interpretan los resultados de la comisión a su manera aunque en todos se muestra satisfacción. Entre Unides Podem y Compromís celebran que se ha conseguido estirar y subir el presupuesto no financiero casi un 7 % frente al 1 % por el que, dicen, apostaba en un principio el conseller en la línea del Estado. Ese aumento, defienden, es porque han estado en la comisión negociando por mucho que al final fuera el 'president' con los dos vicepresidentes quienes dieran punto al acuerdo final.

Fuentes de Hacienda, del PSPV, defienden que las negociaciones han ido bien aunque descartan comparar con otros años porque el conseller ha entrado nuevo en ocasión. La entrada de España y de Aitana Mas al frente de Compromís creen que ha podido facilitar el pacto, pero que lo que más ha influido ha sido el contexto socioeconómico. Aseguran que el objetivo era transmitir estabilidad frente a la incertidumbre generada por la inflación y que se sabía que la situación era complicada y que no se podía estirar la cuerda en exceso.

Los negociadores han tenido que navegar entre marejada. Especialmente en los últimos días con la destitución de Mireia Mollá como consellera de Compromís lo que ha hecho que para los valencianistas sacar adelante un pacto fuera totalmente necesario para cerrar las posibles réplicas de la crisis interna. También explican fuentes negociadoras, la salida de la responsable de Agricultura y Medio Ambiente hizo que el foco mediático se olvidase de esta comisión y se redujera la presión.

¿Continuará en 2023?

Sobre si se ha de continuar o no, ninguno acaba de hacer cábalas aunque con los resultados encima de la mesa el optimismo es patente. No tocar lo que ha funcionado. La incorporación de España a la mesa, además, ha permitido que los asuntos que se tratasen en ella llegasen directamente al pleno del Consell por uno de sus miembros y no a partir de lo que se contase por los enviados de cada una de las formaciones. Sin embargo, nada asegura que vaya a continuar igual el próximo año.

La oposición critica la subida de sueldo

Y mientras en el Botànic celebran el descorche de las cuentas, en la oposición se lanzan a criticar el incremento de los sueldos de quienes las han configurado. PP y Ciudadanos han cargado contra el ejecutivo autonómico por el aumento del 4 % de los sueldos de los altos cargos, acorde con el incremento de los salarios de los trabajadores públicos de la Generalitat.

“Es una vergüenza que mientras miles de familias no pueden llegar a final de mes, Puig y todo su Consell se han subido el sueldo para el año que viene en un 4%", señaló el portavoz de Hacienda del PP en las Corts, Rubén Ibáñez. “Es un desprecio y una burla para los valencianos que mientras a los ciudadanos de a pie les rebajan solo 111 euros de media con la reforma fiscal, Ximo Puig y sus altos cargos se suben el sueldo hasta los 3.000 euros anuales”, ha remarcado la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino.