El PSPV presentará una enmienda en solitario a los presupuestos de la Generalitat para 2023, ahora en tramitación parlamentaria, con la que pretende bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones a todas las empresas familiares sin que exista un tope como ahora, de 10 millones de euros para que se produzca esa bonificación.

Se trata de una rebaja que los socios, Compromís y Unides Podem, no comparten pero a la que se comprometió el presidente de la Generalitat. Así, los socialistas presentarán esa enmienda en solitario, que tendría todos los visos de prosperar porque partidos como PP y Ciudadanos son favorables a la bonificación completa de este impuesto aunque moleste a los socios que han lanzado esta mañana acusaciones de deslealtad.

La intención de los socialistas es que esa bonificación pase del 95% al 99% por lo que en opinión de esta formación debería tener poco efecto sobre las cuentas autonómicas que ha aprobado el Consell. "Van a ser efectos mínimos", sostiene la síndica, Ana Barceló. En cambio, Podemos ha criticado que se debata la enmienda sobre las bonificaciones a la empresa familiar fuera del debate de la reforma fiscal que los socios han mantenido estas semanas, lo que deslizan que supone una deslealtad.

El diputado de Unides Podem Ferran Martínez, señala que esa bonificación que pretende el PSPV no puede realizarse sin que se produzca un cambio en la recaudación por lo que, según el reglamento de las Corts, el Consell tiene que dar su opinión por lo que este debate volvería al seno del Ejecutivo. Compromís considera que no es razonable que se eliminen impuestos a grandes empresas en un contexto de inflación elevada. Así lo han expuesto los portavoces parlamentarios en rueda de prensa tras la junta de síndicas sobre esta bonificación, avanzada este miércoles por 'Valencia Plaza', a la que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ya se comprometió en 2019.

El propio Martínez ha indicado que lo que plantea el PSPV es lo que ha denominado 'enmienda Roig' ya que se ha preguntado si los herederos de Juan Roig no tienen que pagar impuestos por la sucesión de las empresas. Según Unides Podem su formación ya pidió modernizar el impuesto y ve desleal plantearlo fuera del debate de reforma fiscal valenciana. Según el reglamento de las Corts cualquier enmienda que bonifique sucesiones tiene que pasar por el Consell porque afecta a la recaudación. Podemos insiste en que se tiene que mejorar pero no para hacer "regalos a los multimillonarios sino para aumentar su progresividad".

Barceló ha confirmado que "el PSPV presentará su enmienda y luego recabará los apoyos para que salga adelante", además de afirmar que es una opción en la que llevan "muchísimo tiempo trabajando" y que actualmente está en fase de redacción. De momento no ha podido cuantificar su efecto en la recaudación pero ha garantizado que sería "mínimo".

Desde Compromís, el síndic adjunto Carles Esteve ha remarcado que todavía no conocen la enmienda, aunque ha descartado que sea necesaria la bonificación para dar "regalos fiscales a grandes patrimonios".

"Si el PSPV cree que ahora mismo es la mejor opción, lo tendrá que explicar a su electorado y después buscar el acuerdo con partidos que puedan apoyarlo", ha añadido su compañero Vicent Marzà, garantizando que la coalición mantendrá su "coherencia".

En la misma línea, Ferran Martínez (UP) ha defendido la importancia del impuesto de sucesiones como "el más liberal y meritocrático por excelencia" porque "lo mínimo es pagar por lo que te viene dado de nacimiento" y se ha mostrado partidario de reformarlo para que sea más progresivo, no para que paguen menos impuestos los "grandes conglomerados".

"¿Los herederos de Juan Roig no deben pagar impuestos y sí los que reciben un piso en herencia?", se ha preguntado, para advertir que "no tiene sentido" y que sería una "deslealtad" no plantearlo en el seno del Consell, donde "según el reglamento de Les Corts" debe pasar esta modificación tributaria.

Entre la oposición, el 'popular' Miguel Barrachina se ha mostrado a favor de cualquier propuesta que rebaje impuestos: "Si el PSPV decide sumarse a la eliminación del impuesto de sucesiones que propuso el PP, naturalmente, aunque sea una fracción, lo apoyaríamos".

Ruth Merino, síndica de Cs, ha coincidido en que "sobran impuestos" y es necesaria una reforma fiscal amplia "pensada con tiempo y no con parches". Ha instado a Puig a que "sea valiente" e impulse esta bonificación en sucesiones y a que, de lo contrario, apoye una propuesta similar de su grupo.